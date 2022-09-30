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Путин подписал "договора" об аннексии оккупированных областей Украины

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Москва, Пятница 30 сентября 2022 16:06
Путин подписал "договора" об аннексии оккупированных областей Украины Фото: Путин подписал "договора" об аннексии оккупированных областей Украины (kremlin.ru)
Автор: Константин Широкун

Президент РФ Владимир Путин подписал "договоры" об аннексии оккупированных территорий Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Путина.

Сообщается, российский лидер подписал псевдодокументы с гауляйтерами "ДНР", "ЛНР", а также оккупированных регионов Запорожской и Херсонской областей.

Напомним, что вчера ночью глава Кремля Владимир Путин признал "независимость" Запорожской и Херсонской областей, которые временно оккупированы и ожидают на освобождения от РФ.

Также РБК-Украина писало о том, что недавно президент Украины Владимир Зеленский выдвинул главе Кремля Владимиру Путину ультиматум по поводу переговоров. В случае признания фейковых "референдумов" Украина откажется продолжать диалог с Россией.

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