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Зеленский: давайте сделаем так, чтобы россияне думали, когда будет наступление Украины

Новина українською →
Среда 08 февраля 2023 20:59
Зеленский: давайте сделаем так, чтобы россияне думали, когда будет наступление Украины Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

На фоне информации о возможном масштабном наступлении РФ необходимо сделать так, чтобы россияне думали, когда Украина начнет свою атаку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на совместной пресс-конференции с премьером Британии Риши Сунаком.

"Что касается того, когда ждать наступление. Мы живем в состоянии войны и говорить и думать о том, когда начнется наступление... А прекращалось ли оно? Оно просто было другой мощности. Мне кажется, что давайте сделаем так, чтобы россияне сидели и думали, когда украинское наступление начнется, и думали, как им выходить из нашей территории", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее в СМИ и не только появилась информация о том, что Россия уже в феврале может начать новое масштабное наступление в Украине.

При этом, по словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, информация о новом наступлении россиян будет всегда, но нужно доверять только проверенным источникам.

Более детально о новом возможном наступлении РФ можете узнать в материале РБК-Украина.

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