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Без промышленности не будет обороны: металлурги призвали правительство спасти отрасль

13:15 18.08.2026 Вт
2 мин
Как кризис в промышленности угрожает налоговым поступлениям и обороноспособности страны
aimg Сергей Новиков
Без промышленности не будет обороны: металлурги призвали правительство спасти отрасль Федерация металлургов обратилась к правительству (фото: Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Федерация металлургов Украины призывает правительство срочно принять меры по сохранению металлургической промышленности, предупреждая о риске остановки предприятий, потерях рабочих мест, налоговых поступлений и ослаблении обороноспособности страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Федерации.

По мнению Федерации, главной причиной кризиса стало блокирование морского экспорта из-за атак РФ на портовую инфраструктуру.

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Альтернативные маршруты через Дунай и западные переходы не способны полностью компенсировать морскую логистику из-за более высокой стоимости и ограниченной пропускной способности.

"Только полная и безусловная разблокировка портов для всех грузов спасет ситуацию", - отмечают металлурги.

Дополнительным ударом Федерация называет повышение грузовых тарифов "Укрзализныци" на 30%.

В заявлении отмечается, что на производство одной тонны металлопродукции необходимо перевезти около трех тонн сырья, поэтому подорожание железнодорожной логистики существенно увеличивает себестоимость украинской продукции.

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Федерация призывает государство полностью разблокировать морские порты, упразднить повышение тарифов "Укрзализныци", временно снизить налоговую нагрузку на предприятия и работников, а также вместе с международными партнерами запустить механизмы страхования военных рисков и компенсации дополнительных логистических расходов.

"Сохраненная металлургия - это сохранившаяся экономика и долгосрочная способность государства оказывать достойное сопротивление коварному врагу", - говорится в заявлении.

Также сообщалось, что новые тарифы "Укрзализныци" могут существенно ударить и по строительству.

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