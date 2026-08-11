Тарифы УЗ ударят по строительству: в отрасли предупредили о росте цен

Повышение тарифов "Укрзализныци" на грузы приведет к сокращению объемов железнодорожных перевозок, а часть грузов может перейти на автомобильный транспорт или подорожать для конечного потребителя.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Всеукраинского союза производителей стройматериалов Константина Салия.

Представитель отрасли считает, что повышение тарифов следовало бы обсудить с бизнесом для принятия соответствующего решения. Салий отмечает, что поспешные изменения могут иметь отрицательные последствия для производителей.

"Когда приходит новое правительство, у него очень часто есть желание быстро решить определенные вопросы. Очень досадно, что никто не углубился из нового руководства в смысл предлагаемых изменений и не провел консультаций с общественностью", - сказал он.

Риск сокращения объемов перевозок

По словам президента Всеукраинского союза производителей стройматериалов, следствием повышения тарифов станет сокращение базы грузовых перевозок.

Предприятия, которые смогут перейти на автомобильные перевозки, воспользуются такой альтернативой, а остальные будут вынуждены закладывать дополнительные затраты в конечную цену продукции.

"Экономического чуда не произойдет. Будет сокращена база перевозок по максимуму. Все, кто мог пойти в автомобильную тягу, пойдут в автомобильную тягу или просто будут повышать конечные цены для рядовых потребителей", - отметил Салий.

Повышение тарифов УЗ на фоне других вызовов

Эксперт также обратил внимание на то, что повышение тарифов происходит на фоне ряда других факторов, ухудшающих положение украинских производителей, в частности:

ограничений экспорта в ЕС

внедрение механизма CBAM

проблем с морской логистикой

Отдельно Салий назвал перспективным законодательные инициативы по направлению части средств, уплачиваемых украинскими предприятиями в рамках механизма CBAM, на модернизацию производства.

По его словам, в настоящее время зарегистрированы три соответствующих законопроекта, которые должны быть рассмотрены парламентом.

В то же время, по словам представителя отрасли, Украина также ведет переговоры с Европейским Союзом о возможном переходном периоде по применению CBAM.

Бизнес призывает к системной поддержке

Салий считает, что государство должно разработать комплексные меры поддержки промышленности, особенно в преддверии отопительного сезона и предстоящего восстановления страны.

"Все подорожает", - прогнозирует он, отмечая, что без системной государственной политики повышение тарифов на энергию и транспорт оказывает негативное влияние на украинских производителей.

По его словам, во время послевоенного восстановления Украине также придется вводить специальные условия для отечественных производителей, поскольку украинская продукция будет конкурировать с товарами из ЕС и других стран.