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Без промисловості не буде оборони: металурги закликали уряд врятувати галузь

13:15 18.08.2026 Вт
2 хв
Як криза в промисловості загрожує податковим надходженням та обороноздатності країни
aimg Сергій Новіков
Без промисловості не буде оборони: металурги закликали уряд врятувати галузь Федерація металургів звернулася до уряду (фото: Getty Images)
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Федерація металургів України закликає уряд терміново вжити заходів для збереження металургійної промисловості, попереджаючи про ризик зупинки підприємств, втрати робочих місць, податкових надходжень і послаблення обороноздатності країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Федерації.

На думку Федерації, головною причиною кризи стало блокування морського експорту через атаки РФ на портову інфраструктуру.

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Альтернативні маршрути через Дунай та західні переходи не здатні повністю компенсувати морську логістику через вищу вартість і обмежену пропускну спроможність.

"Тільки повне і безумовне розблокування портів для всіх вантажів врятує ситуацію", - наголошують металурги.

Додатковим ударом Федерація називає підвищення вантажних тарифів "Укрзалізниці" на 30%.

У заяві зазначається, що на виробництво 1 тонни металопродукції необхідно перевезти близько 3 тонн сировини, тому подорожчання залізничної логістики суттєво збільшує собівартість української продукції.

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Федерація закликає державу повністю розблокувати морські порти, скасувати підвищення тарифів "Укрзалізниці", тимчасово знизити податкове навантаження на підприємства та працівників, а також разом із міжнародними партнерами запустити механізми страхування воєнних ризиків і компенсації додаткових логістичних витрат.

"Збережена металургія - це збережена економіка і довгострокова здатність держави чинити гідний спротив підступному ворогу", - сказано у заяві.

Також повідомлялося, що нові тарифи "Укрзалізниці" можуть суттєво вдарити і по будівництву.

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