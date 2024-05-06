Промышленность ЕС должна перейти на военные рельсы, чтобы поддержать Киев, - еврокомиссар

Европейская промышленность должна перейти в режим "военной экономики", чтобы поддержать Украину сейчас и в долгосрочной перспективе.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Agenzia Nova.

"Когда мы приступили к разработке новой европейской оборонно-промышленной стратегии, мы с Жозепом Боррелем согласились, что объединение европейской и украинской оборонной промышленности должно быть ключевой целью", - сказал он на Форум оборонной промышленности ЕС-Украина в Брюсселе.

По его словам, сегодняшняя встреча промышленных лидеров является первым шагом, поскольку она выводит сотрудничество ЕС-Украина в оборонном секторе на новый уровень.

"Я настаиваю на том, чтобы оборонная промышленность в Европе перешла в режим военной экономики, чтобы они могли производить быстрее и больше, с целью продолжать поддерживать Украину сейчас и в долгосрочной перспективе, что бы ни случилось", - добавил он.

Бретон заявил о необходимости продолжать увеличивать мощности по производству боеприпасов в рамках новой европейской оборонно-промышленной стратегии и новой европейской оборонно-промышленной программой, целью которой является повышение оборонной готовности Европы.

"Стратегия призвана не только поддержать европейскую оборонно-промышленную готовность, но и укрепить связи между европейской и украинской оборонной промышленностью. Программа устанавливает четкие приоритеты для дальнейшего развития сотрудничества", - сказал он.

Напомним, 6 мая проходит Форум оборонной промышленности ЕС-Украина, в котором примут участие более 350 представителей институтов ЕС, правительств, европейской и украинской оборонной промышленности, отраслевых ассоциаций, ключевых стран-партнеров и организаций.

Также на форуме будут присутствовать глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, комиссар Тьерри Бретон.