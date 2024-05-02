Украина и ЕС проведут форум оборонных промышленностей: известная дата

Украина и Евросоюз проведут общий форум оборонных промышленностей. Он состоится 6 мая в Брюсселе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

Как объяснили в Еврокомиссии, цель форума - укрепить сотрудничество между ЕС и Украиной в сфере оборонной промышленности, а также помочь Украине в приоритетных сферах, которые наиболее нужны. Речь идет о средствах противовоздушной обороны, боеприпасах, ракетах и беспилотниках.

Также на мероприятии будут присутствовать главный дипломат ЕС Жозеп Боррель, комиссар Тьерри Бретон, министр обороны Бельгии Людивин Дедондер, а также министр стратегической промышленности Украины Александр Камышин.

В форме примут участие более 350 представителей институтов ЕС, правительств, европейской и украинской оборонной промышленности, отраслевых ассоциаций, ключевых стран-партнеров и организаций.

Что этому предшествовало

Напомним, ранее Украина начала форум оборонных индустрий. Первый форум прошел в Киеве в 2023 году. В нем приняли участие сотни международных и украинских оборонных компаний.

Позже Украина предложила Дании провести общий форум оборонных индустрий. Президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что хотел бы, чтобы Украина и страны Западных Балкан провели вместе форум по "оборонке".

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