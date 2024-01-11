ua en ru
Чт, 11 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В ЕС предложили создать фонд на 100 млрд евро для развития оборонной промышленности

Четверг 11 января 2024 17:54
UA EN RU
В ЕС предложили создать фонд на 100 млрд евро для развития оборонной промышленности Фото: Тьерри Бретон, еврокомиссар (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон предложил создать фонд в размере 100 млрд евро для того, чтобы развивать европейскую оборонную промышленность.

Как сообщает РБК-Украина, заявление Бретона приводит The Guardian.

Чиновник не раскрыл подробностей о том, как именно будет финансироваться такой фонд и признал, что любой план еще должны обсудить страны-члены блока.

По его словам, 100 млрд евро - это те средства, которые он считает необходимыми для значительного увеличения потенциала европейской оборонной промышленности.

Еврокомиссар добавил, что усиление способности Европы вооружаться - это "жизненно важная тема".

Производство снарядов для Украины

Напомним, в прошлом году страны Евросоюза пообещали предоставить Украине миллион артиллерийских снарядов. Такую цель хотели выполнить до конца 2023 года, но этого не случилось.

Снаряды не смогли передать в установленные сроки, поскольку оборонная промышленность пока не может так быстро производить подобное количество.

Согласно последним заявлениям, миллион снарядов хотят передать до конца зимы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Война России против Украины
NEWS
Кабмин официально отозвал из Рады законопроект о мобилизации
Кабмин официально отозвал из Рады законопроект о мобилизации
DAILY
Заставить или мотивировать. Почему во власти не могут договориться о правилах мобилизации
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Заставить или мотивировать. Почему во власти не могут договориться о правилах мобилизации