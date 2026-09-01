Промышленная инфляция 42,5%. Будет ли новая волна роста цен?

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В июле промышленная инфляция в Украине достигла 42,5% в годовом измерении, тогда как потребительские цены выросли на 7,7%. Стремительное подорожание производственных расходов, прежде всего энергии, создает риск новой волны роста потребительских цен осенью и зимой.

Как промышленная инфляция может повлиять на цены для потребителей – в колонке Богдана Данилишина для РБК-Украина.

Главное: Более 80% месячного роста промышленных цен обеспечила энергетика : электроэнергия, газ, пар и кондиционированный воздух подорожали на 6,4% за месяц.

: электроэнергия, газ, пар и кондиционированный воздух подорожали на 6,4% за месяц. Рост промышленной инфляции до 42,5% через 2-4 месяца может сказаться на ценах на товары, услуги, транспорт и административных тарифах.

через 2-4 месяца может сказаться на ценах на товары, услуги, транспорт и административных тарифах. Потребительская инфляция выше 10% : это негативный сценарий развития ценовой ситуации с учетом новых разрушений, проблем с логистикой, девальвации.

: это негативный сценарий развития ценовой ситуации с учетом новых разрушений, проблем с логистикой, девальвации. Одной высокой учетной ставкой НБУ проблему не решить: источник нынешнего давления – прежде всего рост расходов и ограничение предложения.

В июле 2026 года промышленная инфляция в Украине резко ускорилась – цены производителей выросли на 3% всего за один месяц, а в годовом измерении – на 42,5%. Для сравнения: потребительская инфляция составила 7,7%.

Такой разрыв может создать ложное впечатление, что потребительские цены неизбежно должны вырасти на десятки процентов. При этом – это не так. Индекс цен производителей и индекс потребительских цен имеют разную структуру, весовое значение и охватывают не одинаковые этапы формирования стоимости товаров.

Однако промышленная инфляция является важным опережающим сигналом. Она показывает, насколько быстро растут расходы предприятий и какое ценовое давление может быть перенесено на конечного потребителя в течение следующих месяцев.

Нынешняя ситуация опасна прежде всего тем, что основным источником промышленной инфляции стала энергетика. А энергетические расходы присутствуют практически в каждом товаре и услуге.

Чем отличаются промышленная и потребительская инфляции

Индекс цен производителей (ИЦП) отражает изменение цен, по которым предприятия продают свою продукцию другим предприятиям, торговым компаниям или государству. Он охватывает энергетику, добывающую и перерабатывающую промышленность, сырье, полуфабрикаты и промежуточные товары.

В то же время индекс потребительских цен (ИПЦ) измеряет стоимость конечного набора товаров и услуг, которые покупают домохозяйства. Поэтому между промышленной и потребительской инфляцией нет прямой пропорции.

Во-первых, часть промышленной продукции вообще не входит в потребительскую корзину. Например, железная руда, промышленные металлы или отдельные виды оборудования влияют на потребительские цены лишь опосредованно.

Во-вторых, предприятия не всегда могут сразу переложить рост расходов на покупателя. В условиях слабого спроса они некоторое время снижают собственную рентабельность, сокращают инвестиции или экономят на других затратах.

В-третьих, в конечной цене товара присутствуют не только производственные расходы, но и торговая наценка, налоги, логистика, аренда и стоимость услуг – поэтому даже значительное подорожание промышленной продукции может дать гораздо меньший вклад в общий ИПЦ. Но отсутствие прямой зависимости не означает отсутствия риска: если рост производственных расходов становится продолжительным, бизнес рано или поздно начинает переносить его в отпускные и розничные цены.

Главным источником давления стала энергетика

В июле цены в сфере поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха выросли на 6,4% за месяц, а в годовом измерении они превысили прошлогодний уровень почти в 1,8 раза. Энергетика обеспечила 2,5 процентного пункта из общего месячного прироста промышленных цен на 3% – то есть более 80% июльской промышленной инфляции было сформировано одним сектором.

Это важное уточнение – годовой показатель в 42,5% не означает, что цены одинаково быстро растут во всей промышленности. В перерабатывающей промышленности цены увеличились на 0,9% за месяц и на 14,2% за год, в добывающей – всего на 0,3% за месяц и на 5,7% за год.

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Однако концентрация инфляции в энергетике не делает ситуацию более безопасной, наоборот, электроэнергия является универсальной составляющей производственных расходов, она влияет на себестоимость пищевых продуктов, строительных материалов, лекарств, одежды, транспорта, торговли, складского хранения и оказания услуг.

И особое беспокойство вызывает то, что внутренние энергетические цены росли на фоне снижения мировых цен на нефть и природный газ, а это свидетельствует, что основное давление формировалось не внешней конъюнктурой, а внутренними факторами: разрушением инфраструктуры, дефицитом мощностей, затратами на ремонт, сетевыми ограничениями, изменением структуры генерации и особенностями ценообразования на энергетическом рынке.

Как промышленная инфляция переходит в потребительские цены

Первый канал – прямое подорожание товаров. Если дорожает производство продуктов питания, одежды, мебели, бытовой химии или фармацевтической продукции, предприятия постепенно повышают отпускные цены. После этого рост проходит через оптовую и розничную торговлю и отражается в потребительской корзине.

Пока что пищевая промышленность остается сдерживающим фактором. В июле замедлился рост цен на подсолнечное масло, подешевели маргарин и некоторые кондитерские изделия, стабилизировались цены на макаронную продукцию.

Хороший урожай также может некоторое время ограничивать продовольственную инфляцию. Но если высокие энергетические расходы сохранятся, этот защитный эффект будет постепенно слабеть.

Второй канал – подорожание услуг. Предприятия сферы услуг также потребляют электроэнергию, топливо, воду и промышленные товары, и рост промышленных цен переходит в тарифы транспорта, стоимость ремонта, ресторанные услуги, обслуживание домов, медицинские и бытовые услуги.

Именно этот канал часто формирует устойчивую базовую инфляцию. Цены на услуги обычно снижаются значительно медленнее, чем цены на сырье или сезонные продукты.

Третий канал – логистика и хранение. Подорожание топлива, электроэнергии, оборудования и запасных частей увеличивает стоимость перевозки и хранения товаров.

В военных условиях к этому добавляются рисковые надбавки, страхование, объездные маршруты, простои и повреждения инфраструктуры; транспортные расходы закладываются в стоимость практически всех товаров, поэтому данный канал оказывает широкое, хотя и постепенное влияние на потребительскую инфляцию.

Четвертый канал – административные тарифы. Рост расходов коммунальных и транспортных предприятий создает основания для пересмотра тарифов.

Уже в июле в отдельных регионах подорожали:

водоснабжение – на 31,9%;

водоотведение – на 29,8%;

автомобильные пассажирские перевозки – на 6%.

Если накопленные расходы предприятий в дальнейшем будут компенсироваться через повышение тарифов, административный компонент инфляции может стать одним из главных факторов роста общего индекса потребительских цен.

Пятый канал – инфляционные ожидания. Когда предприятия видят длительный рост энергетических, логистических и материальных расходов, они начинают заблаговременно пересматривать цены, даже если непосредственное подорожание еще не произошло. Работники, ожидая дальнейшей инфляции, требуют повышения заработной платы, а это создает дополнительное затратное давление.

Шестой канал – сокращение производства. Если компания не может повысить цены и одновременно не может покрыть рост расходов, она сокращает выпуск продукции, откладывает инвестиции или вообще уходит с рынка, а сокращение внутреннего предложения увеличивает зависимость от импорта и создает дополнительное давление на цены и валютный курс.

Когда потребитель почувствует подорожание

Перенос промышленной инфляции в потребительские цены происходит не мгновенно. Предприятия имеют запасы сырья, ранее заключенные контракты, фиксированные тарифы и определенный запас рентабельности.

Для продовольственных и непродовольственных товаров эффект может проявиться в течение двух-четырех месяцев. В сфере услуг, строительства и административных тарифов лаг может быть длиннее – до шести месяцев и более. Масштаб влияния будет зависеть от трех факторов.

Первый – продолжительность энергетического шока: если июльский рост был временным и в последующие месяцы цены стабилизируются, влияние на потребительскую инфляцию будет ограниченным.

Второй – состояние потребительского спроса. При слабом спросе производители вынуждены дольше сдерживать цены за счет собственной рентабельности, но это ухудшает их финансовое состояние и ограничивает инвестиции.

Третий – валютный курс. В условиях, когда промышленная инфляция совпадет с девальвацией гривны, подорожание импортного сырья, оборудования, топлива и комплектующих усилит перенос производственных расходов в потребительские цены.

Каким может быть влияние на инфляцию до конца года

Точный вклад промышленной инфляции в индекс потребительских цен невозможно определить без отдельной эконометрической модели. Он зависит от структуры производственных расходов, государственного регулирования тарифов, курса гривны, спроса и способности бизнеса сокращать прибыльность. Однако можно определить несколько сценариев.

При умеренном сценарии июльский скачок энергетических цен окажется преимущественно разовым, и тогда его дополнительное влияние на потребительскую инфляцию в течение последующих месяцев может ограничиться несколькими десятыми процентного пункта.

При инерционном сценарии энергетические и промышленные цены продолжат расти, хотя и медленнее. В таком случае промышленная инфляция может добавить около одного процентного пункта к общему индексу потребительских цен.

При негативном сценарии рост производственных расходов совпадет с новыми разрушениями энергетической инфраструктуры, логистическими проблемами, девальвацией гривны и пересмотром коммунальных тарифов. Тогда дополнительный вклад может быть значительно выше, а годовая потребительская инфляция приблизится к верхней границе прогнозов – 10-10,5% или превысит ее.

Эти оценки являются сценарными, а не прогнозными. Главное заключается в том, что сохранение промышленной инфляции на нынешнем уровне существенно повышает риск ускорения потребительских цен осенью и зимой.

Может ли НБУ остановить инфляцию высокой ставкой

Традиционной реакцией НБУ на рост инфляционных рисков является ужесточение монетарной политики. Однако нынешняя промышленная инфляция имеет преимущественно затратный характер.

Высокая учетная ставка не восстановит поврежденные электростанции, не снизит стоимость транспортировки, не разблокирует порты и не увеличит предложение электроэнергии. Вместо этого она повышает стоимость кредитов для предприятий, которые должны финансировать энергетическую автономность, модернизацию и восстановление.