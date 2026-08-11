Учетная ставка НБУ повлияла на автокредиты: стоит ли ожидать удешевления ссуд

В первом полугодии 2026 года спрос украинцев на автокредиты сохранялся, однако после активного роста в 2025 году рынок перешел к стабилизации. Одним из ключевых факторов, определяющих стоимость ссуд во второй половине года, является учетная ставка Национального банка.

О том, как решения НБУ влияют на автокредитование и почему заемщикам не стоит ожидать массового удешевления кредитов, – РБК-Украина рассказал руководитель направления автокредитования ''Глобус Банка'' Сергей Кипоренко .

Главное:

В первом полугодии 2026 года рынок автокредитования перешел от стремительного роста к стабилизации.

Учетная ставка НБУ с 30 июля выросла с 15% до 15,5%.

Повышение ставки не означает автоматического удорожания всех автокредитов, но сужает возможности для их общего удешевления.

На стоимость ссуды также влияют цена привлеченных банком ресурсов, срок кредитования, первоначальный взнос, кредитные риски и условия партнерской программы.

Выгодные предложения во втором полугодии могут формироваться в рамках совместных программ банков, дилеров и страховых компаний.

Как учетная ставка влияет на автокредиты

В течение первого полугодия 2026 учетная ставка НБУ находилась на уровне 15%. Однако 30 июля регулятор повысил его до 15,5%.

НБУ объяснил решение усилением фундаментального ценового давления и риском ускорения инфляции. В июне годовая инфляция замедлилась до 7,2%, в то же время базовая инфляция выросла до 8,1%. Обновленный прогноз НБУ предполагает, что по итогам 2026 года потребительская инфляция может достичь 10%.

Это означает, что ожидаемое в начале года постепенное снижение стоимости кредитования откладывается.

''Повышение учетной ставки не означает автоматического и мгновенного удорожания всех автокредитов, однако оно существенно сужает пространство для общего снижения ставок'', – объяснил Сергей Кипоренко.

По его словам, даже если инфляционная ситуация будет улучшаться, удешевление автокредитов обычно происходит не сразу. Банки учитывают не только решение НБУ, но и стоимость привлеченных ресурсов, кредитные риски, срок займа, размер первоначального взноса и условия сотрудничества с автодилером.

Поэтому само по себе изменение учетной ставки не определяет конечную стоимость конкретного кредита. В то же время она создает общую среду, в которой банки формируют свои кредитные предложения.

Спрос на автокредиты стабилизировался

В первом полугодии 2026 года украинцы продолжали покупать новые автомобили в кредит, но темпы роста стали более умеренными.

Если в 2025 году, по оценкам банковских аналитиков, количество новых автомобилей, приобретенных в кредит, выросло на 35% и составило в среднем 1183 машины в месяц, то в 2026 году рынок перешел к относительно стабильной динамике.

По данным Укравтопрома, в январе-июне 2026 года в Украине реализовали около 33 тысяч новых легковых автомобилей. Это всего на 0,5% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

В то же время, НБУ сообщал, что в первом квартале рост портфелей автокредитов и ипотеки замедлился, хотя общий объем гривневого кредитования населения продолжил увеличиваться.

Эксперт связывает такую динамику с более аккуратным поведением покупателей.

''После активного 2025 года рынок перешел в более спокойную фазу. Спрос на новые автомобили в кредит сохранился, однако покупатели стали дольше сравнивать программы, более тщательно просчитывать ежемесячный платеж и чаще откладывать решения из-за безопасной и экономической неопределенности. То есть рынок не остановился – он стал более прагматичным”, – отметил Кипоренко.

Почему на автокредит влияет курс валют

На стоимость автомобиля и соответственно размер кредита влияет и валютная динамика. В начале 2026 года официальный курс доллара составил около 42,35 грн, а по состоянию на 30 июня – 44,85 грн. Таким образом, за первое полугодие доллар подорожал примерно на 5,9%.

Официальный курс евро за этот период вырос с 49,79 до 51,17 грн, то есть почти на 2,8%.

Поскольку подавляющая часть новых автомобилей является импортной, длительное ослабление гривны может постепенно отражаться на их стоимости. Влияние не всегда мгновенно, поскольку дилеры могут продавать автомобили, приобретенные ранее, по предварительным ценам.

Однако если гривневый эквивалент автомобиля растет, увеличивается и финансовая нагрузка на покупателя.

''Для покупателя важна не только процентная ставка, но и сама стоимость автомобиля. Даже если кредитные условия не изменяются, рост гривневого эквивалента цены увеличивает первоначальный взнос и ежемесячный платеж'', – отметил эксперт.

В то же время, он не советует брать кредит исключительно из-за опасений дальнейшего роста курса. Прежде всего, покупатель должен оценить собственную платежеспособность и полную стоимость содержания автомобиля.

Что будет с автокредитами во втором полугодии

По базовому прогнозу эксперта во второй половине 2026 года спрос на автокредиты будет оставаться относительно стабильным. В то же время повторение прошлогоднего роста на 35% пока маловероятно.

Среди факторов, сдерживающих рынок, Кипоренко называет высокую учетную ставку, возможно ускорение инфляции, валютные колебания, рост цен на горючее и ситуацию безопасности.

В то же время, поддерживать спрос могут потребность граждан и бизнеса в обновлении автопарка, развитие партнерских программ, конкуренция между дилерами и постепенное увеличение спроса на банковские кредиты.

''Вторую половину года вряд ли можно будет назвать периодом дешевого автокредитования. Однако это не значит, что выгодных предложений не будет. Лучшие условия будут появляться точечно для отдельных брендов, моделей, сроков кредитования и размеров первоначального взноса. Поэтому покупателю следует сравнивать не только банки, а целые партнерские программы'', – прогнозирует Сергей Кипоренко.