Инфляция превышает прогнозы: стоит ли ждать снижения цен и что будет до конца года

Инфляция в Украине в мае замедлилась до 8,2%, однако оказалась выше прогнозов НБУ. Несмотря на сезонное подешевение продуктов, на цены продолжают оказывать давление подорожание энергоносителей и рост затрат бизнеса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы НБУ Андрея Пышного.

Как отметил Пышный, в мае потребительская инфляция замедлилась до 8,2%. Главной причиной стало увеличение предложения сезонных продуктов питания. В то же время базовая инфляция несколько выросла - до 7,9%.

Оба показателя оказались выше прогнозов Национального банка. Это объясняется последствиями существенного подорожания энергоносителей, которое произошло в предыдущие месяцы. Хотя в целом инфляционные ожидания остаются стабильными, в отдельных группах населения они по-прежнему завышены.

Какими будут цены в будущем:

В ближайшие месяцы: благодаря достаточному количеству свежих продуктов рост инфляции будет ограниченным. Однако давление на цены сохранится из-за высоких затрат бизнеса на энергию, ослабления гривны в прошлые периоды и роста зарплат из-за нехватки работников.

В конце года: Ожидается ускорение инфляции.

В 2027 году: По прогнозам НБУ, инфляция вернется к устойчивому замедлению. Этому будут способствовать стабилизация цен на энергоносители, хорошие урожаи и меры денежно-кредитной политики Нацбанка.