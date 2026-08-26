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Что будет с ценами и зарплатами: главные цифры и прогнозы НБУ для украинцев

11:07 26.08.2026 Ср
2 мин
НБУ дал совет, куда инвестировать, чтобы защитить сбережения от обесценивания
aimg Ирина Гамерская
Что будет с ценами и зарплатами: главные цифры и прогнозы НБУ для украинцев Фото: НБУ дал прогноз по инфляции в Украине (Getty Images)
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Национальный банк обновил макропрогноз по экономике Украины. Регулятор оценил темпы роста ВВП, объяснил причины ускорения инфляции и рассказал, как изменятся зарплаты украинцев и какие инструменты спасут сбережения от обесценивания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НБУ.

Экономический рост

После сложного начала 2026 из-за разрушения энергоинфраструктуры, подорожания топлива и задержки с международным финансированием, во II квартале экономика начала восстанавливаться. Помогли ремонты в энергосекторе, теплая погода, солнечные электростанции и поступления от партнеров.

В этом году Украина ожидает рекордную внешнюю поддержку - 87 млрд долларов, которые будут направлены на социальные программы, восстановление и производство оружия. Несмотря на постоянные атаки врага на логистику и производство, до конца 2026 года НБУ прогнозирует рост реального ВВП на 1,8%.

Динамика темпов роста ВВП по годам:

  • 2025: 1,8%
  • 2026: 1,8%
  • 2027: 2,8%
  • 2028: 3,0%

В последующие годы рост может ускориться до около 3% при условии улучшения ситуации безопасности, инвестиций и возвращения мигрантов.

Рабочие места и зарплаты

Дефицит кадров из-за войны и миграции сохраняется. Особо остро не хватает рабочих специальностей. Привлечение молодежи, пожилых людей и реинтеграция ветеранов решают проблему только частично.

Конкуренция за специалистов заставляет бизнес повышать зарплаты:

  • В прошлом году реальные зарплаты выросли в среднем на 7%.
  • В этом году НБУ прогнозирует рост зарплат более чем на 12% (как в частном, так и в государственном секторе, в том числе в сфере образования).

Что с ценами и инфляцией?

В июле инфляция несколько выросла после кратковременного сезонного замедления нового урожая и за последние 12 месяцев составила 7,7%.

Основные причины роста цен:

  • Удорожание электроэнергии из-за обстрелов и топлива из-за войны на Ближнем Востоке.
  • Увеличение расходов бизнеса на зарплаты и восстановление инфраструктуры.
  • Ослабление курса гривны в начале года и быстрый потребительский спрос.

По прогнозу НБУ, в конце года инфляция ускорится до 10%, но в дальнейшем начнет снижаться.

  • 2026: 10%
  • 2027: 6,9%
  • 2028: 5% (целевой уровень НБУ)

Для сдерживания инфляции регулятор будет сохранять присутствие на валютном рынке и поддерживать достаточно высокую учетную ставку.

Как защитить сбережения?

Сохранять большие суммы наличными или на текущих счетах невыгодно из-за инфляции.

Надежной защитой могут стать:

  • Гривневые депозиты: банки предлагают 15-17% годовых (12-13% после налогообложения).
  • Государственные облигации (ОВГЗ): ставки составляют от 13% до 17%, причем этот доход не облагается налогом.

Ожидаемая доходность этих инструментов превышает прогнозируемый уровень инфляции, что позволяет уберечь сбережения от обесценивания.

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