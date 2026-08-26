Что будет с ценами и зарплатами: главные цифры и прогнозы НБУ для украинцев
Национальный банк обновил макропрогноз по экономике Украины. Регулятор оценил темпы роста ВВП, объяснил причины ускорения инфляции и рассказал, как изменятся зарплаты украинцев и какие инструменты спасут сбережения от обесценивания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НБУ.
Экономический рост
После сложного начала 2026 из-за разрушения энергоинфраструктуры, подорожания топлива и задержки с международным финансированием, во II квартале экономика начала восстанавливаться. Помогли ремонты в энергосекторе, теплая погода, солнечные электростанции и поступления от партнеров.
В этом году Украина ожидает рекордную внешнюю поддержку - 87 млрд долларов, которые будут направлены на социальные программы, восстановление и производство оружия. Несмотря на постоянные атаки врага на логистику и производство, до конца 2026 года НБУ прогнозирует рост реального ВВП на 1,8%.
Динамика темпов роста ВВП по годам:
- 2025: 1,8%
- 2026: 1,8%
- 2027: 2,8%
- 2028: 3,0%
В последующие годы рост может ускориться до около 3% при условии улучшения ситуации безопасности, инвестиций и возвращения мигрантов.
Рабочие места и зарплаты
Дефицит кадров из-за войны и миграции сохраняется. Особо остро не хватает рабочих специальностей. Привлечение молодежи, пожилых людей и реинтеграция ветеранов решают проблему только частично.
Конкуренция за специалистов заставляет бизнес повышать зарплаты:
- В прошлом году реальные зарплаты выросли в среднем на 7%.
- В этом году НБУ прогнозирует рост зарплат более чем на 12% (как в частном, так и в государственном секторе, в том числе в сфере образования).
Что с ценами и инфляцией?
В июле инфляция несколько выросла после кратковременного сезонного замедления нового урожая и за последние 12 месяцев составила 7,7%.
Основные причины роста цен:
- Удорожание электроэнергии из-за обстрелов и топлива из-за войны на Ближнем Востоке.
- Увеличение расходов бизнеса на зарплаты и восстановление инфраструктуры.
- Ослабление курса гривны в начале года и быстрый потребительский спрос.
По прогнозу НБУ, в конце года инфляция ускорится до 10%, но в дальнейшем начнет снижаться.
- 2026: 10%
- 2027: 6,9%
- 2028: 5% (целевой уровень НБУ)
Для сдерживания инфляции регулятор будет сохранять присутствие на валютном рынке и поддерживать достаточно высокую учетную ставку.
Как защитить сбережения?
Сохранять большие суммы наличными или на текущих счетах невыгодно из-за инфляции.
Надежной защитой могут стать:
- Гривневые депозиты: банки предлагают 15-17% годовых (12-13% после налогообложения).
- Государственные облигации (ОВГЗ): ставки составляют от 13% до 17%, причем этот доход не облагается налогом.
Ожидаемая доходность этих инструментов превышает прогнозируемый уровень инфляции, что позволяет уберечь сбережения от обесценивания.