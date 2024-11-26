Промацують різні напрямки: російські ДРГ намагаються прорватися у Куп'янськ, - ОВА

На півночі Харківської області росіяни постійно намагаються промацати різні напрямки. Для цього окупанти використовують диверсійно-розвідувальні групи. Найважчим залишається Куп’янський напрямок.

Як повідомляє РБК-Україна , про це розповів глава Харківської ОВА Олег Синєгубов у коментарі "Суспільному" .

За його словами, Куп'янський напрямок лишається найважчим.

"З півночі міста (Куп'янська - ред.) була спроба зайти ДРГ, обійти наші Сили оборони. Наразі там тривають бої. Результати повідомимо пізніше", - розповів Синєгубов.

Він зазначив, що по лінії зіткнення було понад 350 обстрілів позицій українських військових, 16 авіабомб та 25 обстрілів з авіації.

"Наші воїни у вкрай важких умовах. На півночі Харківської області ситуація більш стабільна, ніж на Куп'янському напрямку", - додав глава ОВА.

Також, за його словами, були спроби заходу російських ДРГ в Козачу Лопань.

"Були намагання ворога по різних напрямках заходити, вони промацують різні напрямки, позиції. Завдання наших воїнів при виявленні спроб - оперативно протистояти та знищувати ворога. Дергачівський, Золочівський, Харківський напрямки, Липці, Вовчанськ - такі спроби відбуваються постійно", - розповів Синєгубов.