Прокурорка справи проти Трампа звинуватила республіканців у втручанні в процес, - ЗМІ

Окружна прокурорка округу Фултон Фані Вілліс звинуватила голову юридичного комітету Палати представників Джима Джордана в неналежному втручанні в справу проти експрезидента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Atlanta Journal–Constitution.

В листі до Джордана та заявила, що "немає жодного виправдання" для втручання Конгресу в кримінальну справу штату Джорджія щодо спроби Трампа та 18 його поплічників зірвати вибори в 2020 році.

Лист надійшов після того, як Джордан вимагав від Вілліс передати документи зі спілкуванням з Міністерством юстиції.

"Очевидною метою є перешкоджання кримінальному провадженню в Джорджиї та поширення обурливих спотворень. У вашому листі чітко видно, що вам бракує базового розуміння закону, його практики та етичних зобов’язань адвокатів загалом і прокурорів зокрема", - заявила Вілліс.

Зазначимо, що наразі декілька з 18 співобвинувачених Трампа, включаючи його колишнього главу апарату Білого дому Марка Медоуза, подали клопотання про передачу своїх справ до федерального суду.

Reuters вважає, що таким чином Трамп та його союзники можуть спробувати змінити місце розгляду справи на більш лояльний суд, адже в федеральному суді можуть бути представлені присяжні різних політичних уподобань, тоді як округ Фултон вважається оплотом демократів.

Судові справи проти Трампа

Зараз Трампу висунуто понад 90 кримінальних звинувачень за кількома справами: щодо виплат 130 тисяч доларів порноактрисі Стормі Деніель, підриву виборів 2020 року та неправомірного розпорядження секретною інформацією після того, як він залишив посаду. Крім цього, напередодні президентських праймеріз 2024 року розпочнеться суд над Трампом стосовно справи про штурм Капітолія.

Тим не менш, CNN пише, що незважаючи на кримінальні провадження, Трамп не втрачає підтримки серед республіканців.

Докладніше про те, за що судять екс-президента США і чи збереже він шанси на вибори, читайте у матеріалі РБК-Україна.

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