RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Обстрел Киева Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Прокурор назвал всех фигурантов в новых пленках НАБУ и просит арест Микитася с залогом

16:38 20.08.2026 Чт
2 мин
Для бывшего нардепа это подозрение стало уже пятым
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Максим Микитась (stroyobzor.ua)

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) раскрыл имена всех фигурантов, зафиксированных в делах "Форест Гамп" и "Фемида".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) по избранию меры пресечения экснардепу Максиму Микитасю.

В делах упоминаются следующие фигуранты:

  • Ирина Мудрая, бывшая заместитель главы Офиса Президента
  • Виктор Дубовик, гендиректор Директората по правовой политике Офиса Президента
  • Елена Ференс, заместитель министра юстиции
  • Максим Микитась, бывший народный депутат
  • Вадим Столар, действующий народный депутат
  • Василий Астион, бизнесмен, бывший депутат Днепропетровского облсовета
  • Николай Гладищенко, бывший глава правления государственного "Сенс Банк"
  • Олег Ступак, бывший председатель правления государственного "Сенс Банк"
  • Людмила Снигур, начальница департамента государственного "Сенс Банк"
  • Валентин Елизаров (подчиненный Микитася, руководитель ООО "Метрострой")
  • Никита Тарковский (связан с Микитасем)
  • Егор Меркулов (водитель Микитася, номинально руководитель ООО "Монтаж Сервис")
  • Александр Остапенко (охранник Микитася, номинально директор ООО "Философия Девелопмент")

Это подозрение Максиму Микитасю от НАБУ и САП стало уже пятым - три дела, по которым ему уже объявляли подозрение, уже слушаются в ВАКС. Новое дело касается сбора средств на залог для эксминистра Германа Галущенко.

Что известно об операции "Форест Гамп"

Напомним, утром 19 августа НАБУ и САП заявили о проведении совместной спецоперации по разоблачению преступной организации.

По данным правоохранителей, группу возглавляли действующий и бывший народные депутаты Украины, а в ее состав также входили чиновники Офиса президента.

Впоследствии стало известно, что речь идет о заместителе руководителя ОП Ирине Мудрой, народном депутате Вадиме Столаре и экснардепе Максиме Микитасе.

В тот же день стало известно об увольнении Мудрой с должности заместителя руководителя Офиса президента.

РБК-Украина также сообщила о всех важных подробностях спецоперации НАБУ и САП под названием "Форест Гамп".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
НАБУСАПСудКоррупцияМера пресечения