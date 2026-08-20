Прокурор назвал всех фигурантов в новых пленках НАБУ и просит арест Микитася с залогом

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) раскрыл имена всех фигурантов, зафиксированных в делах "Форест Гамп" и "Фемида".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) по избранию меры пресечения экснардепу Максиму Микитасю.
В делах упоминаются следующие фигуранты:
Это подозрение Максиму Микитасю от НАБУ и САП стало уже пятым - три дела, по которым ему уже объявляли подозрение, уже слушаются в ВАКС. Новое дело касается сбора средств на залог для эксминистра Германа Галущенко.
Напомним, утром 19 августа НАБУ и САП заявили о проведении совместной спецоперации по разоблачению преступной организации.
По данным правоохранителей, группу возглавляли действующий и бывший народные депутаты Украины, а в ее состав также входили чиновники Офиса президента.
Впоследствии стало известно, что речь идет о заместителе руководителя ОП Ирине Мудрой, народном депутате Вадиме Столаре и экснардепе Максиме Микитасе.
В тот же день стало известно об увольнении Мудрой с должности заместителя руководителя Офиса президента.
РБК-Украина также сообщила о всех важных подробностях спецоперации НАБУ и САП под названием "Форест Гамп".