Прокурор назвав всіх фігурантів у нових плівках НАБУ та просить арешт Микитася із заставою

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) розкрив імена всіх фігурантів, які зафіксовані у справах "Форест Гамп" та "Феміда".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання Вищого антикорупційного суду (ВАКС) з обрання запобіжного заходу екснардепу Максиму Микитасю.
У справах згадуються наступні фігуранти:
Ця підозра Максиму Микитасю від НАБУ і САП стала вже п'ятою - три справи, у яких йому вже оголошували підозру, вже слухаються у ВАКС. Нова справа стосується збору коштів на заставу для ексміністра Германа Галущенка.
Нагадаємо, вранці 19 серпня НАБУ та САП заявили про проведення спільної спецоперації з викриття злочинної організації.
За даними правоохоронців, групу очолювали чинний та колишній народні депутати України, а до її складу також входили високопосадовці Офісу президента.
Згодом стало відомо, що йдеться про заступницю керівника ОП Ірину Мудру, народного депутата Вадима Столара та екснардепа Максима Микитася.
Того ж дня стало відомо про звільнення Мудрої з посади заступниці керівника Офісу президента.
РБК-Україна також повідомило всі важливі подробиці спецоперації НАБУ та САП під назвою "Форест Гамп".