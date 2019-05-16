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Прокуратура завершила розслідування справи екс-начальника Генштабу

Новини » Суспільство    16.05.2019 - 17:31
Прокуратура завершила розслідування справи екс-начальника Генштабу
Іллюстративне фото (smr.gov.ua)

Підозрюваному надано доступ до матеріалів досудового розслідування

Головною військовою прокуратурою завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно колишнього начальника Генерального штабу Збройних сил України. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook речника Генпрокуратури Андрія Лисенка.

Як зазначається, завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом державної зради стосовно колишнього начальника Генерального штабу Збройних Сил України за ч.2 ст.27, ч.1 ст.111 КК України.

"Підозрюваному та захисникам 16.05.2019 надано доступ до матеріалів досудового розслідування відповідно до вимог ст. 290 КПК України", - йдеться у повідомленні.

РБК-Україна писало, що Печерський районний суд міста Києва у ніч на 26 лютого заарештував на один місяць колишнього начальника Генштабу Збройних сил України Володимира Заману.

Раніше правоохоронці затримали колишнього начальника Генерального штабу Збройних сил України Володимира Заману. Як писало РБК-Україна пізніше, йому вручили підозру у вчиненні державної зради.

Додамо, що генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що Замана протягом 2012-2014 років розформував 70 військових частин та з'єднань. Луценко підкреслив, що в цей період Замана особисто скоротив склад Збройних сил України більше, ніж передбачалося законом.

 
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