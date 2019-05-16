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Прокуратура завершила расследование дела экс-начальника Генштаба

Новости » Общество    16.05.2019 - 17:31
Прокуратура завершила расследование дела экс-начальника Генштаба
Иллюстративное фото (smr.gov.ua)

Подозреваемому предоставлен доступ к материалам досудебного расследования

Главной военной прокуратурой завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении бывшего начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook представителя Генпрокуратуры Андрея Лысенко.

Как отмечается, завершено досудебное расследование в уголовном производстве по факту государственной измены в отношении бывшего начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины по ч.2 ст.27, ч.1 ст.111 УК Украины.

"Подозреваемому и защитникам 16.05.2019 предоставлен доступ к материалам досудебного расследования в соответствии с требованиями ст. 290 УПК Украины", - говорится в сообщении.

РБК-Украина писало, что Печерский районный суд города Киева в ночь на 26 февраля арестовал на месяц бывшего начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Владимира Заману.

Ранее правоохранители задержали бывшего начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимира Заману. Как писало РБК-Украина позже, ему вручили подозрение в совершении государственной измены.

Добавим, что генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что Замана течение 2012-2014 годов расформировал 70 воинских частей и объединений. Луценко подчеркнул, что в этот период Замана лично сократил состав Вооруженных сил Украины больше, чем предусматривалось законом.

 
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