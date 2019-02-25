Замана розформував 70 військових частин у 2012-2014 роках, - Луценко

Фото: Володимир Замана (УНІАН)

Замана особисто скоротив склад ЗСУ більше, ніж передбачалося законом

Генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що екс-начальник Генерального штабу Володимир Замана протягом 2012-2014 років розформував 70 військових частин і з’єднань. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook генпрокурора.

Луценко підкреслив, що у цей період Замана особисто скоротив склад Збройних сил України більше, ніж передбачалося законом.

"У врученій підозрі говориться, що в період 2012-2014 років він особисто скоротив склад ЗСУ більше, ніж передбачалося законом, розформував 70 військових частин і з’єднань, у тому числі - зенітні ракетні бригади і дивізіони, 19 авіаційних частин, а бригаду тактичної авіації звів до ескадрильї", - написав генпрокурор.

Він підкреслив, що у ці роки відбулося знищення військових комісаріатів, що заблокувало мобілізацію в 2014 році.

"Реформа структури ЗСУ фактично готувала анексію Криму та "Новоросії". Крім цього, саме В. Замана видав директиву, якою підпорядкував керівнику Військово-морських сил (майбутньому зраднику адміралу Ільїну) всі частини тактичної групи "Крим" ЗСУ, що фактично паралізувало опір українських військовослужбовців у час російської агресії", - додав Луценко.

Нагадаємо, у понеділок правоохоронці затримали колишнього начальника Генерального штабу Збройних сил України Володимира Заману.

Як писало РБК-Україна згодом, йому вручили підозру у вчиненні держзради.

Додамо, Печерський райсуд міста Києва оголосив перерву в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу екс-начальнику Генштабу ЗСУ до 19:00.