ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Правоохоронці затримали екс-начальника Генштабу ЗСУ

Новини » Надзвичайні події    25.02.2019 - 13:31
Правоохоронці затримали екс-начальника Генштабу ЗСУ
Фото: Володимир Замана (Уніан)

Правоохоронці затримали Володимира Заману

Правоохоронці затримали колишнього начальника Генерального штабу Збройних сил України Володимира Заману. Про це заявила прес-секретар генерального прокурора України Юрія Луценка Лариса Сарган, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УНИАН.

Вона додала, що сьогодні в 14:00 з цього приводу відбудеться брифінг головного військового прокурора Анатолія Матіоса.

"Я не знаю там держзрада або там або щось ще, тому всі деталі на брифінгу", - додала Сарган.

Нагадаємо, раніше СБУ заявляли, що викрили агентурну мережу Генштабу збройних сил РФ, які планували заходи щодо дестабілізації в Україні. Встановлено, що вони були завербований кадровим співробітником Генштабу ВС РФ у Севастополі. Крім того, затримані неодноразово виїжджав в анексований Крим для проведення агентурних зустрічей.

Також 20 грудня Служба безпеки України повідомляла про викриття і затримання трьох агентурно-бойових груп російської військової розвідки на сході країни. У спецслужбі пообіцяли оприлюднити деталі спецоперації.

У Генштабі заявили про спробу підпалу арсеналу ЗСУ В Борисполі затримали єпископа УПЦ МП
Новини України Збройні сили УкраїниГенштабдержзрадаЗадержание
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся