Правоохоронці затримали екс-начальника Генштабу ЗСУ

Фото: Володимир Замана (Уніан)

Правоохоронці затримали Володимира Заману

Правоохоронці затримали колишнього начальника Генерального штабу Збройних сил України Володимира Заману. Про це заявила прес-секретар генерального прокурора України Юрія Луценка Лариса Сарган, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УНИАН.

Вона додала, що сьогодні в 14:00 з цього приводу відбудеться брифінг головного військового прокурора Анатолія Матіоса.

"Я не знаю там держзрада або там або щось ще, тому всі деталі на брифінгу", - додала Сарган.

Нагадаємо, раніше СБУ заявляли, що викрили агентурну мережу Генштабу збройних сил РФ, які планували заходи щодо дестабілізації в Україні. Встановлено, що вони були завербований кадровим співробітником Генштабу ВС РФ у Севастополі. Крім того, затримані неодноразово виїжджав в анексований Крим для проведення агентурних зустрічей.

Також 20 грудня Служба безпеки України повідомляла про викриття і затримання трьох агентурно-бойових груп російської військової розвідки на сході країни. У спецслужбі пообіцяли оприлюднити деталі спецоперації.