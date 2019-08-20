Прокуратура заочно повідомила про підозру "міністру закордонних справ "ДНР"

Фото: Анатолій Матіос (Віталій Носач/РБК-Україна)

Також заочно повідомили про підозру "уповноваженій з прав людини"

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що "міністру закордонних справ ДНР" Кіканоровій заочно повідомлено про підозру. Про це він сказав у ході брифінгу, повідомляє РБК-Україна.

За словами Матіоса, "міністру" і ще трьом особам повідомили про підозру в зв'язку з фальсифікацією показань жителів окупованих територій про нібито "геноцид Донбасу", які були подані до Міжнародного кримінального суду.

Так, він зазначив, що на окупованих територіях Донецької та Луганської областей створені незаконні організації, зокрема "Спеціальна комісія з фіксації та збору доказів військових злочинів української влади на Донбасі" та "Громадська організація "Справедливий захист", які здійснюють свою протиправну діяльність щодо фіксації та розслідування так званих злочинів геноциду, злочинів проти людяності, військових злочинів, які нібито вчиняються державою Україна.

Матіос пояснив, що учасники зазначених комісій організували отримання заяв від місцевих мешканців, що загибель їх родичів, отримання ними тілесних ушкоджень, каліцтв, знищення та пошкодження майна та житла відбулося внаслідок умисних дій військових Збройних сил України за наказами військового та політичного керівництва України. За його словами, у подальшому зібрані матеріали використовувались для подачі позовних заяв до Міжнародного кримінального суду та Європейського суду з прав людини, при цьому в якості відповідача зазначали державу Україна.

"За період з тільки 2018-2019 років від імені мешканців окупованих територій Донецької області підготовлено та направлено 1539 позовів до МКС та ЄСПЛ", - сказав головний військовий прокурор.

Матіос підкреслив, що допитані у ході розслідування підписанти цих позовів не підтвердили своє авторство та наголосили про відсутність будь-яких відомостей щодо участі ЗСУ у здійснених обстрілах мирного населення.

"20.08.2019 голові та активному члену "Спеціальної комісії з фіксації та збору доказів військових злочинів української влади на Донбасі" - так званим "міністру закордонних справ "ДНР", "уповноваженому з прав людини ДНР", а також голові та члену ГО "Справедливий захист" повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Матіос заявив, що паспорти Російської Федерації отримали 13 тисяч жителів Донецької і Луганської областей.

Як писало РБК-Україна раніше, ЄС планує ввести нові санкції проти РФ за безперервне втручання у ситуацію на Донбасі. Зокрема, за видачу російських паспортів.