Прокуратура заочно сообщила о подозрении "министру иностранных дел "ДНР"

Фото: Анатолий Матиос (Виталий Носач/РБК-Украина)

Также заочно сообщили о подозрении "уполномоченной по правам человекам"

Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что "министру иностранных дел ДНР" Киканоровой заочно сообщено о подозрении. Об этом он сказал в ходе брифинга, сообщает РБК-Украина.

По словам Матиоса, "министру" и еще трем лицам сообщили о подозрении в связи с фальсификацией показаний жителей оккупированных территорий о якобы "геноциде Донбасса", которые были поданы в Международный уголовный суд.

Так, он отметил, что на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей созданы незаконные организации, в частности "Специальная комиссия по фиксации и сбора доказательств военных преступлений украинской власти на Донбассе" и "Общественная организация "Справедливая защита", которые осуществляют свою противоправную деятельность по фиксации и расследованию так называемых преступлений геноцида, преступлений против человечности, военных преступлений, которые якобы совершаются государством Украина.

Матиос пояснил, что участники указанных комиссий организовали получение заявлений от местных жителей, что гибель их родственников, получение ими телесных повреждений, увечий, уничтожение и повреждение имущества и жилья произошло в результате умышленных действий военных Вооруженных сил Украины по приказам военного и политического руководства Украины. По его словам, в дальнейшем собранные материалы использовались для подачи исковых заявлений в Международный уголовный суд и Европейский суд по правам человека, при этом в качестве ответчика указывали государство Украина.

"Только за период 2018-2019 годов от имени жителей оккупированных территорий Донецкой области подготовлено и направлено 1539 исков к МКС и ЕСПЧ", - сказал главный военный прокурор.

Матиос подчеркнул, что допрошенные в ходе расследования подписанты этих исков не подтвердили свое авторство и отметили отсутствие каких-либо сведений об участии ВСУ в совершенных обстрелах мирного населения.

"20.08.2019 главе и активному члену "Специальной комиссии по фиксации и сбору доказательств военных преступлений украинской власти на Донбассе" - так называемым "министру иностранных дел "ДНР", "уполномоченному по правам человека ДНР", а также председателю и члену ОО "Справедливая защита" сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины", - отметил он.

Напомним, ранее Матиос заявил, что паспорта Российской Федерации получили 13 тысяч жителей Донецкой и Луганской областей.

Как писало РБК-Украина ранее, ЕС планирует ввести новые санкции против РФ за непрерывное вмешательство в ситуацию на Донбассе. В частности, за выдачу российских паспортов.