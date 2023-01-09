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Прокуратура разоблачила боевика "ДНР" участвовавшего в оккупации Купянского района

Новина українською →
Украина, Понедельник 09 января 2023 18:16
Прокуратура разоблачила боевика "ДНР" участвовавшего в оккупации Купянского района Фото: прокуратура разоблачила участвовавшего в оккупации Купянского района боевика "ДНР" (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Боевику одного из структурных подразделений террористической организации "ДНР" и члену вооруженного формирования "Сомали" было сообщено о подозрении. Мужчина участвовал в оккупации Купянской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление прокуратуры Харьковской области в Telegram.

По факту участия в террористической организации и по факту участия в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования 28-летнему дончанину было сообщено о подозрении.

По данным следствия, мужчина, находясь в г. Донецке, в 2016 году вступил в ряды террористической организации "ДНР", а именно в 3-ю отдельную мотострелковую бригаду "Беркут". После чего по собственной инициативе добровольно вступил в незаконное вооруженное формирование 1-й отдельной батальонной тактической группы "Сомали".

Прокуратура установила, что после полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину мужчина активно участвовал в оккупации пгт Большой Бурлук Купянского района.

Сейчас решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск. Боевику грозит лишение свободы до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Напомним, боевик "ДНР" был заключен на 9 лет за ограбление людей во время оккупации.

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