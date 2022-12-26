Боевика "ДНР" отправили в тюрьму на 9 лет за ограбление людей во время оккупации

Сегодня, 26 декабря, Котелевский районный суд Полтавской области вынес обвинительный приговор боевику "ДНР" за преступление, которое он совершил на оккупированной территории Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление прокуратуры Харьковской области в Telegram.

Прокуроры в суде доказали, что 23 февраля мужчина во время общей мобилизации был призван в ряды так называемой армии "ДНР" для участия в проведении боевых действий против Украины на стороне Российской Федерации.

В марте боевик находился в селе Русские Тишки Харьковского района, которое в то время находилось под контролем оккупантов. Он получил приказ от представителя 13 состава 25-й мотострелковой бригады ВС РФ проникнуть в дом мужчины, который, по данным российской разведки, передавал координаты расположения оккупантов в указанном селе украинским военным.

Боевик проник в дом и ограбил владельцев. С собой злоумышленник забрал их личные вещи и драгоценные ювелирные украшения, нанеся материальный ущерб на сумму почти 400 тысяч гривен.

При поддержке публичного обвинения прокурорами Харьковской областной прокуратуры суд признал виновным боевика так называемой "ДНР" в нарушении законов и обычаев войны, совершенного группой лиц (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).