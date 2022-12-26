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Боевика "ДНР" отправили в тюрьму на 9 лет за ограбление людей во время оккупации

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Харьковская область, Понедельник 26 декабря 2022 17:41
Боевика "ДНР" отправили в тюрьму на 9 лет за ограбление людей во время оккупации Фото: боевика "ДНР" заключили в тюрьму на 9 лет за ограбление людей во время оккупации (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 26 декабря, Котелевский районный суд Полтавской области вынес обвинительный приговор боевику "ДНР" за преступление, которое он совершил на оккупированной территории Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление прокуратуры Харьковской области в Telegram.

Прокуроры в суде доказали, что 23 февраля мужчина во время общей мобилизации был призван в ряды так называемой армии "ДНР" для участия в проведении боевых действий против Украины на стороне Российской Федерации.

В марте боевик находился в селе Русские Тишки Харьковского района, которое в то время находилось под контролем оккупантов. Он получил приказ от представителя 13 состава 25-й мотострелковой бригады ВС РФ проникнуть в дом мужчины, который, по данным российской разведки, передавал координаты расположения оккупантов в указанном селе украинским военным.

Боевик проник в дом и ограбил владельцев. С собой злоумышленник забрал их личные вещи и драгоценные ювелирные украшения, нанеся материальный ущерб на сумму почти 400 тысяч гривен.

При поддержке публичного обвинения прокурорами Харьковской областной прокуратуры суд признал виновным боевика так называемой "ДНР" в нарушении законов и обычаев войны, совершенного группой лиц (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, в Украине приговорили четырех участников российской ДРГ, которые похищали и пытали людей в Харьковской области. Каждый получил 11 лет тюрьмы.

Ранее мы писали, что боевика так называемой "Луганской народной республики" приговорили к 10 годам тюрьмы за то, что он участвовал в боях на Донбассе. В частности, принял участие в штурме Рубежного и Северодонецка.

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