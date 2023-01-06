В Херсоне обнаружена врач-предатель: что известно
В Херсоне обнаружили врача-предательницу, работавшую на российских оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.
Как говорится в информации, такой колаборанткой оказалась экс-заведующая отделения Херсонской городской клинической больницы имени Афанасия и Ольги Тропиных, которой сообщено о подозрении в пособничестве оккупантам.
По данным следствия, подозреваемая во время оккупации территории Херсонской области сотрудничала с врагом, выполняла организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции.
"В начале августа 2022 года, зная, что больница захвачена представителями вооруженных формирований РФ и находится под контролем оккупационных властей, подозреваемая согласилась ее возглавить. По ее распоряжению представителям оккупационной администрации государства-агрессора переданы материальные ценности, находившиеся на балансе больницы, в том числе автомобиль медучреждения", - отмечается в сообщении.
Кроме того, на этой псевдодолжности подозреваемая выполняла нелегитимные приказы оккупационного "председателя военно-гражданской администрации Херсонской области" по введению бивалютной зоны и другие распоряжения.
"При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры злоумышленница заочно уведомлена о подозрении в пособничестве стране-агрессору в соответствии с ч. 1 ст. 111-2 УК Украины", - констатируют следователи.
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