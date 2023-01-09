Прокуратура викрила бойовика "ДНР", який брав участь в окупації Куп'янського району

Бойовику одного зі структурних підрозділів терористичної організації "ДНР" та члену збройного формування "Сомалі" було повідомлено про підозру. Чоловік брав участь в окупації Куп'янської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прокуратури Харківської області в Telegram.

За фактом участі в терористичній організації та за фактом участі у діяльності не передбаченого законом збройного формування 28-річному донеччанину було повідомлено про підозру.

За даними слідства, чоловік, перебуваючи у м. Донецьк, у 2016 році вступив до лав терористичної організації "ДНР", а саме до 3-ої окремої мотострілкової бригади "Беркут". Після чого за власною ініціативою добровільно вступив до незаконного збройного формування 1-ої окремої батальйонної тактичної групи "Сомалі".

Прокуратура встановила, що після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну чоловік брав активну участь в окупації смт Великий Бурлук Куп‘янського району.

Наразі вирішується питання про оголошення підозрюваного у розшук. Бойовику загрожує позбавлення волі до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.