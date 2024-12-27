Прокуратура Словакии проведет проверку визита Фицо к Путину

Генеральная прокуратура Словакии проверит визит премьер-министра Роберта Фицо в Россию. Во время поездки он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Aktuality .

Однако чиновница не назвала сроков проверки действий Фицо.

"Запрос о пересмотре долгосрочных действий премьер-министра Роберта Фиц в связи с его отношением к России, поданный общественным объединением "Мир Украине", будет рассмотрен генеральной прокуратурой Словакии в соответствии с законом", - заверила пресс-секретарь генпрокуратуры Яна Тьокьолева.

С инициативой в словацкую генпрокуратуру обратились представители общественной организации "Мир Украине". Это был их ответ на поездку Фицо в Москву, где он встретился с Путиным.

Визит Фицо в Москву

Напомним, что в минувшее воскресенье премьер-министр Словакии Роберт Фицо посетил с официальным визитом Москву, где встретился с диктатором Владимиром Путиным.

Во время встречи лидеры обсудили отказ Киева от транзита российского газа с 1 января 2025 года, а также обменялись мнениями о войне России в Украине.

Фицо заявил, что этот визит является ответом на нежелание Украины продолжать транзит российского газа в ЕС.

Зато президент Украины Владимир Зеленский главной целью визита главы словацкого правительства назвал стремление сотрудничать с Россией.

Президент Украины также отметил, что Киев предлагал Словакии компенсацию за прекращение транзита российского газа. Однако Фицо отказался от этого предложения.

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