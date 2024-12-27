Прокуратура Словаччини проведе перевірку візиту Фіцо до Путіна

Генеральна прокуратура Словаччини перевірить візит премʼєр-міністра Роберта Фіцо Росії. Під час подорожі він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Aktuality .

Однак посадовиця не назвала термінів перевірки дій Фіцо.

"Запит про перегляд довгострокових дій прем'єр-міністра Роберта Фіц у зв'язку з його ставленням до Росії, поданий громадським об'єднанням "Мир Україні", буде розглянутий генеральною прокуратурою Словаччини відповідно до закону", - запевнила речниця генпрокуратури Яна Тьокьолева.

З ініціативою до словацької генпрокуратури звернулись представники громадської організації "Мир Україні". Це була їх відповідь на поїздку Фіцо до Москви, де він зустрівся з Путіним.

Візит Фіцо до Москви

Нагадаємо, що минулої неділі прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відвідав з офіційним візитом Москву, де зустрівся з диктатором Володимиром Путіним.

Під час зустрічі лідери обговорили відмову Києва від транзиту російського газу з 1 січня 2025 року, а також обмінялися думками про війну Росії в Україні.

Фіцо заявив, що цей візит є відповіддю на небажання України продовжувати транзит російського газу в ЄС.

Натомість президент України Володимир Зеленський головною метою візиту глави словацького уряду назвав прагнення співпрацювати з Росією.

Президент України також зазначив, що Київ пропонував Словаччині компенсацію за припинення транзиту російського газу. Однак Фіцо відмовився від цієї пропозиції.

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