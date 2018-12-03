Прокуратура просить арештувати Продана із альтернативою застави 89 млн гривень

Фото: засідання 3 грудня (РБК-Україна/Аліна Кондратенко)

Суд просять також зобов'язати Продана носити електронний браслет

Сторона обвинувачення у справі екс-глави Державної фіскальної служби (ДФС) просить заарештувати Мирослава Продана із можливістю внести заставу в 89 млн гривень. Про це заявила суддя у залі суду, передає кореспондент РБК-Україна.

Також прокурори просять зобов'язати Продана здати на зберігання паспорти та носити електронний засіб контролю.

"Прокуратура просить обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначити розмір застави у 89 млн гривень і покласти на нього наступні обов'язки: прибувати за кожноі вимоги, повідомляти про зміну роботи чи місця перебування, здати на зберігання свій паспорт та паспорт для виізду за кордон, носити електронний засіб контролю", - сказала суддя.

Прокурор, зокрема, зазначив, що наразі стороні обвинувачення невідомо, чи Продан дійсно перебував на лікуванні.

"Не вказано також, який був діагноз і які там прописані пояснення. Що зараз надає захист у вигляді довідки - невідомо", - сказав прокурор Козачина.

Раніше адвокат Лариса Криворучко просила застосувати до екс-очільника ДФС більш м'який запобіжний захід.

"Дружина Продана перебуває на 4 місяці вагітності..Просимо застосувати більш м'який запобіжний захід до Мирослава Продана", - сказала адвокат.

Фото: засідання 3 грудня (РБК-Україна/Аліна Кондратенко)

Нагадаємо, сьогодні Солом'янський районний суд Києва почав розгляд клопотання про арешт колишнього в. о. голови Державної фіскальної служби України Мирослава Продана.

Зазначимо, Продана підозрюють у незаконному збагаченні та відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом. За даними слідства, на кошти в сумі 89 млн гривень він придбав нерухомість, в тому числі за кордоном.