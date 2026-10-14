ua en ru
Ср, 14 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Часть правого берега Киева осталась без света из-за аварии, графики не работают

13:39 14.10.2026 Ср
1 мин
aimg Мария Науменко
Часть правого берега Киева осталась без света из-за аварии, графики не работают Фото: мужчина подключает генератор (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

14 октября в Киеве из-за аварии часть домов на правом берегу осталась без электроэнергии. Графики отключений в столице пока не действуют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

В энергетической компании сообщили, что из-за аварийной ситуации часть потребителей осталась без света.

Энергетики уже работают над устранением неисправности, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение.

На время аварийных работ графики отключений в Киеве не действуют.

По данным "Укрэнерго", 14 октября в Украине, в том числе и в Киеве, действуют графики почасовых отключений электроэнергии в объеме от 0,5 до 2 очередей.

Ограничения были предусмотрены с 06:00 до 23:59 как для бытовых потребителей, так и для промышленности и бизнеса.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял о том, что Киев не готов к зиме и все киевляне это понимают.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Киев Украина Отключения света
Новости
В Киеве атакованы все три городских ТЭЦ, - Корецкий
В Киеве атакованы все три городских ТЭЦ, - Корецкий
Аналитика
Финансовый "безвиз" под угрозой: почему Рада тормозит вступление Украины в SEPA и что мы теряем
Александр Бердинскихредактор раздела "Бизнес" Финансовый "безвиз" под угрозой: почему Рада тормозит вступление Украины в SEPA и что мы теряем