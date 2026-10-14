Часть правого берега Киева осталась без света из-за аварии, графики не работают

14 октября в Киеве из-за аварии часть домов на правом берегу осталась без электроэнергии. Графики отключений в столице пока не действуют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК .

На время аварийных работ графики отключений в Киеве не действуют.

Энергетики уже работают над устранением неисправности, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение.

В энергетической компании сообщили, что из-за аварийной ситуации часть потребителей осталась без света.

По данным "Укрэнерго", 14 октября в Украине, в том числе и в Киеве, действуют графики почасовых отключений электроэнергии в объеме от 0,5 до 2 очередей.

Ограничения были предусмотрены с 06:00 до 23:59 как для бытовых потребителей, так и для промышленности и бизнеса.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял о том, что Киев не готов к зиме и все киевляне это понимают.