Суд начал избирать меру пресечения Продану

Продана хотят взять на поруки семь человек
Соломенский районный суд Киева начал рассмотрение ходатайства об аресте бывшего и.о. главы Государственной фискальной службы Украины Мирослава Продана. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина из зала суда.
Отметим, Специализированная антикоррупционная прокуратура просит арестовать Продана с возможностью внесения залога в размере 89 млн гривен. Также на заседании суда стало известно, что его хотят взять на поруки семь человек, среди которых нардепы от БПП Геннадий Ткачук, Николай Кучер и Вадим Денисенко.
Кроме того, прокуроры подали ходатайство о приобщении к делу доказательств в виде 15 фотографий объектов недвижимости. Суд приобщил фото к делу.
Фото: суд по делу Продана (РБК-Украина)
Напомним, Продана подозревают в незаконном обогащении и отмывании доходов, полученных преступным путем. По данным следствия, на средства в сумме 89 млн гривен он приобрел недвижимость, в том числе за границей.
Также ранее сообщалось, что второй допрос Продана в НАБУ состоится на этой неделе. В свою очередь, он отметил, что не собирается покидать территорию Украины.