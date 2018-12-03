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Суд начал избирать меру пресечения Продану

Новости » Политика    03.12.2018 - 15:22
Суд начал избирать меру пресечения Продану
Фото: Мирослав Продан (facebook.com/sfsofukraine)

Продана хотят взять на поруки семь человек

Соломенский районный суд Киева начал рассмотрение ходатайства об аресте бывшего и.о. главы Государственной фискальной службы Украины Мирослава Продана. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина из зала суда.

Отметим, Специализированная антикоррупционная прокуратура просит арестовать Продана с возможностью внесения залога в размере 89 млн гривен. Также на заседании суда стало известно, что его хотят взять на поруки семь человек, среди которых нардепы от БПП Геннадий Ткачук, Николай Кучер и Вадим Денисенко.

Кроме того, прокуроры подали ходатайство о приобщении к делу доказательств в виде 15 фотографий объектов недвижимости. Суд приобщил фото к делу.

 

Фото: суд по делу Продана (РБК-Украина)

Напомним, Продана подозревают в незаконном обогащении и отмывании доходов, полученных преступным путем. По данным следствия, на средства в сумме 89 млн гривен он приобрел недвижимость, в том числе за границей.

Также ранее сообщалось, что второй допрос Продана в НАБУ состоится на этой неделе. В свою очередь, он отметил, что не собирается покидать территорию Украины.

 

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