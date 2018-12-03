Прокуратура просит арестовать Продана с альтернативой залога 89 млн гривен

Суд просят также обязать Продана носить электронный браслет
Сторона обвинения в деле экс-главы Государственной фискальной службы (ГФС) просит арестовать Мирослава Продана с возможностью внести залог в 89 млн гривен. Об этом заявила судья в зале суда, передает корреспондент РБК-Украина.
Также прокуроры просят обязать Продана сдать на хранение паспорта и носить электронное средство контроля.
"Прокуратура просит избрать меру пресечения в виде содержания под стражей и определить размер залога в 89 млн гривен и возложить на него следующие обязанности: прибывать по каждому требованию, сообщать о смене работы или места пребывания, сдать на хранение свой паспорт и паспорт для выезда за границу, носить электронное средство контроля", - сказала судья.
Прокурор, в частности, отметил, что стороне обвинения неизвестно, действительно ли Продан находился на лечении.
"Не указано также, какой был диагноз и какие там прописаны объяснения. Что сейчас предоставляет защита в виде справки - неизвестно", - сказал прокурор Козачина.
Ранее адвокат Лариса Криворучко просила применить к экс-руководителю ГФС более мягкую меру пресечения.
"Жена Продана находится на 4 месяце беременности..Просим применить более мягкую меру пресечения до Мирослава Продана", - сказала адвокат.
Фото: заседание 3 декабря (РБК-Украина/Алина Кондратенко)
Напомним, сегодня Соломенский районный суд Киева начал рассмотрение ходатайства об аресте бывшего в. о. председателя Государственной фискальной службы Украины Мирослава Продана.
Отметим, Продана подозревают в незаконном обогащении и отмывании доходов, полученных преступным путем. По данным следствия, на средства в сумме 89 млн гривен он приобрел недвижимость, в том числе за рубежом.