Прокуратура просит арестовать Продана с альтернативой залога 89 млн гривен

Фото: заседание 3 декабря (РБК-Украина/Алина Кондратенко)

Суд просят также обязать Продана носить электронный браслет

Сторона обвинения в деле экс-главы Государственной фискальной службы (ГФС) просит арестовать Мирослава Продана с возможностью внести залог в 89 млн гривен. Об этом заявила судья в зале суда, передает корреспондент РБК-Украина.

Также прокуроры просят обязать Продана сдать на хранение паспорта и носить электронное средство контроля.

"Прокуратура просит избрать меру пресечения в виде содержания под стражей и определить размер залога в 89 млн гривен и возложить на него следующие обязанности: прибывать по каждому требованию, сообщать о смене работы или места пребывания, сдать на хранение свой паспорт и паспорт для выезда за границу, носить электронное средство контроля", - сказала судья.

Прокурор, в частности, отметил, что стороне обвинения неизвестно, действительно ли Продан находился на лечении.

"Не указано также, какой был диагноз и какие там прописаны объяснения. Что сейчас предоставляет защита в виде справки - неизвестно", - сказал прокурор Козачина.

Ранее адвокат Лариса Криворучко просила применить к экс-руководителю ГФС более мягкую меру пресечения.

"Жена Продана находится на 4 месяце беременности..Просим применить более мягкую меру пресечения до Мирослава Продана", - сказала адвокат.

Фото: заседание 3 декабря (РБК-Украина/Алина Кондратенко)

Напомним, сегодня Соломенский районный суд Киева начал рассмотрение ходатайства об аресте бывшего в. о. председателя Государственной фискальной службы Украины Мирослава Продана.

Отметим, Продана подозревают в незаконном обогащении и отмывании доходов, полученных преступным путем. По данным следствия, на средства в сумме 89 млн гривен он приобрел недвижимость, в том числе за рубежом.