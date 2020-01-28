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Прокуратура передала в суд справу про крадіжку 4 млн гривень в оборонній сфері

Новини » Надзвичайні події     28.01.2020 - 14:09
Прокуратура передала в суд справу про крадіжку 4 млн гривень в оборонній сфері
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У шахрайських діях підозрюють полковника Збройних сил України

Військова прокуратура Київського гарнізону передала до суду обвинувальний акт за фактом крадіжки 4 мільйонів гривень у державного підприємства "Антонов". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генпрокурора.

У шахрайських діях підозрюють полковника Збройних сил України.

За даними слідства, колишній начальник одного з військових представництв Міністерства оборони з 2009 по 2017 рік, ймовірно, заволодів грошима ДП "Антонов" у сумі понад 4 мільйони гривень.

"Під час досудового розслідування військова прокуратура заявила цивільний позов з метою відшкодування матеріальної шкоди, завданої кримінальними правопорушеннями", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Київська прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно трьох осіб, ймовірно причетних до розкрадання 14 млн гривень, виділених на реконструкцію парку Партизанської Слави в Дарницькому районі столиці.

Також РБК-Україна писало, що компанію-фігуранта схеми в Міноборони визнали банкрутом. Компанія фігурувала у розслідуванні корупційних дій посадових осіб Міністерства оборони, в результаті яких держбюджету було завдано збитків в особливо великих розмірах.

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