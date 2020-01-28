Прокуратура передала в суд дело о краже 4 млн гривен в оборонной сфере

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В мошеннических действиях подозревают полковника Вооруженных сил Украины

Военная прокуратура Киевского гарнизона передала в суд обвинительный акт по факту кражи 4 миллионов гривен у государственного предприятия "Антонов". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

В мошеннических действиях подозревают полковника Вооруженных сил Украины.

По данным следствия, бывший начальник одного из военных представительств Министерства обороны с 2009 по 2017 год, вероятно, завладел деньгами ГП "Антонов" в сумме свыше 4 миллионов гривен.

"Во время досудебного расследования военная прокуратура заявила гражданский иск с целью возмещения материального ущерба, причиненного уголовными правонарушениями", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Киевская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении трех человек, вероятно причастных к хищению 14 млн гривен, выделенных на реконструкцию парка Партизанской Славы в Дарницком районе столицы.

Также РБК-Украина писало, что компанию-фигуранта схемы в Минобороны признали банкротом. Компания фигурировала в расследовании коррупционных действий должностных лиц Министерства обороны, в результате которых госбюджету был нанесен ущерб в особо крупных размерах.