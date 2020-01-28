ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Прокуратура передала в суд дело о краже 4 млн гривен в оборонной сфере

Новости » Происшествия     28.01.2020 - 14:09
Прокуратура передала в суд дело о краже 4 млн гривен в оборонной сфере
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В мошеннических действиях подозревают полковника Вооруженных сил Украины

Военная прокуратура Киевского гарнизона передала в суд обвинительный акт по факту кражи 4 миллионов гривен у государственного предприятия "Антонов". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

В мошеннических действиях подозревают полковника Вооруженных сил Украины.

По данным следствия, бывший начальник одного из военных представительств Министерства обороны с 2009 по 2017 год, вероятно, завладел деньгами ГП "Антонов" в сумме свыше 4 миллионов гривен.

"Во время досудебного расследования военная прокуратура заявила гражданский иск с целью возмещения материального ущерба, причиненного уголовными правонарушениями", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Киевская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении трех человек, вероятно причастных к хищению 14 млн гривен, выделенных на реконструкцию парка Партизанской Славы в Дарницком районе столицы.

Также РБК-Украина писало, что компанию-фигуранта схемы в Минобороны признали банкротом. Компания фигурировала в расследовании коррупционных действий должностных лиц Министерства обороны, в результате которых госбюджету был нанесен ущерб в особо крупных размерах.

В Житомирской области начальника полиции разоблачили на систематической коррупции Чиновникам во Львовской области объявили подозрение из-за вырубки леса на 2 млн грн
Новости Украины коррупцияПрокуратура
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь