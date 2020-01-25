У Києві трьох людей звинувачують у розкраданні 14 млн гривень на реконструкції парку

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Кошти були виділені на реконструкцію парку Партизанської Слави

Київська прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно трьох осіб, ймовірно причетних до розкрадання 14 млн гривень, виділених на реконструкцію парку Партизанської Слави в Дарницькому районі столиці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури міста Києва.

Встановлено, що директор підрядної організації, при пособництві ще однієї людини, вніс в офіційні документи неправдиву інформацію про обсяги виконаних робіт з реконструкції парку. У свою чергу заступник генерального директора Київзеленбуду, не перевіривши реальний обсяг виконаних робіт, погодив зазначені документи.

"Київзеленбуд" перерахував підрядної організації 14 млн гривень, чим завдав матеріальних збитків комунальному підприємству.

Нагадаємо, раніше в Києві одному із заступників керівника КО "Київзеленбуд" повідомлено про підозру у привласненні державних коштів.

Повідомлялося, що кошти виділялися на заміну огорожі навколо зеленої зони на одній з вулиць у Шевченківському районі. Під час слідства правоохоронці встановили, що до злочинної діяльності причетні один із заступників керівника КО "Київзеленбуд", спеціаліст відділу технічного нагляду комунального підприємства та директор підконтрольного суспільства.