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Прокуратура оприлюднила фото з екстрадиції Сільвера

Новини » Надзвичайні події    18.08.2019 - 14:08
Прокуратура оприлюднила фото з екстрадиції Сільвера
Фото: екстрадиція Амоса Дов Сільвера (facebook / kyiv.gp.gov.ua)

Вночі 18 серпня наркоторговця екстрадували до Ізраїлю

Прокуратура міста Києва підтвердила інформацію щодо успішної екстрадиції наркоторговця Амоса Дов Сільвера до Ізраїлю, яка відбулася вночі неділі, 18 серпня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку столичної прокуратури в Facebook.

Так, на оприлюднених фотографіях видно, як наркоторговець у супроводі співробітників підрозділу "Альфа" та Служби безпеки України сідає на літак в міжнародному аеропорту "Бориспіль".

Прокуратура оприлюднила фото з екстрадиції Сільвера

Нагадаємо, вранці 18 серпня прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган повідомила, що наркоторговця Амоса Дов Сільвера, який був затриманий після спроби втечі, успішно екстрадували до Ізраїлю. Вона зазначила, що екстрадиція відбувалася в аеропорту "Бориспіль".

Зазначимо, що екстрадиція Сільвера повинна була відбутися ще у четвер, 15 серпня, однак ряд ізраїльських ЗМІ повідомили про те, що наркоторговець втік від українських правоохоронців. У п'ятницю, 16 серпня, інформацію про втечу Сільвера підтвердили в українській Службі безпеки.

Вже у суботу, 17 серпня, Сільвер був затриманий співробітниками Служби безпеки в одній з українських областей. Тоді у відомстві зазначали, що наркоторговець-втікач якнайшвидше буде екстрадований до Ізраїлю.

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