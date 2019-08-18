Прокуратура обнародовала фото с экстрадиции Сильвера

Фото: экстрадиция Амоса Дов Сильвера (facebook / kyiv.gp.gov.ua)

Ночью 18 августа наркоторговца экстрадировали в Израиль

Прокуратура города Киева подтвердила информацию об успешной экстрадиции наркоторговца Амоса Дов Сильвера в Израиль, которая состоялась ночью в воскресенье, 18 августа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу столичной прокуратуры в Facebook.

Так, на опубликованных фотографиях видно, как наркоторговец в сопровождении сотрудников подразделения "Альфа" и Службы безопасности Украины садится на самолет в международном аэропорту "Борисполь".

Напомним, утром 18 августа пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган сообщила, что наркоторговца Амоса Дов Сильвера, который был задержан после попытки побега, успешно экстрадировали в Израиль. Она отметила, что экстрадиция происходила в аэропорту "Борисполь".

Отметим, что экстрадиция Сильвера должна была состояться еще в четверг, 15 августа, однако ряд израильских СМИ сообщили о том, что наркоторговец сбежал от украинских правоохранителей. В пятницу, 16 августа, информацию о побеге Сильвера подтвердили в украинской Службе безопасности.

Уже в субботу, 17 августа, Сильвер был задержан сотрудниками Службы безопасности в одной из украинских областей. Тогда в ведомстве отмечали, что наркоторговец-беглец как можно быстрее будет экстрадирован в Израиль.