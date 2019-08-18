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Наркоторговця Сільвера екстрадували до Ізраїлю

Новини » Надзвичайні події    18.08.2019 - 09:09
Наркоторговця Сільвера екстрадували до Ізраїлю
Фото: Амос Дов Сільвер (сторінка в Facebook)

Напередодні Сільвер намагався втекти від правоохоронців

Ізраїльського наркоторговця Амоса Дов Сільвера, який намагався втекти від українських правоохоронців, екстрадували до Ізраїлю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку прес-секретаря генерального прокурора Лариси Сарган у Facebook.

Як повідомила Сарган, вночі неділі, 18 серпня, наркоторговець був екстрадований до Ізраїлю з аеропорту Бориспіль. Напередодні екстрадиція Сільвера зірвалася через його втечу, однак невдовзі його було знову затримано.

"Сьогодні вночі Амос Дов Сільвер екстрадований до держави Ізраїль літаком з міжнародного аеропорту Бориспіль", - написала вона.

Наркоторговця Сільвера екстрадували до Ізраїлю

Нагадаємо, у п'ятницю, 16 серпня, ізраїльські ЗМІ повідомили про втечу Амоса Дов Сільвера. Повідомлялося, що Сільвер втік від українських правоохоронців в аеропорту "Бориспіль", де 15 серпня мала відбутися його екстрадиція до Ізраїлю. Пізніше в СБУ підтвердили інформацію про зникнення наркоторговця.

РБК-Україна писало, що 17 серпня наркоторговець-втікач Сільвер був затриманий співробітниками Служби безпеки в одній з українських областей. Тоді у спецслужбі зазначали, що затриманий наркоторговець якнайшвидше буде екстрадований до Ізраїлю. Також правоохоронці затримали трьох спецслужбовців, які, імовірно, допомогли Сільверу втекти.

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