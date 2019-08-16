СБУ підтвердила втечу наркоторговця під час екстрадиції до Ізраїлю

Фото: Амос Дов Сільвер (сторінка в Facebook)

В СБУ проводять службове розслідування

Служба безпеки України підтвердила факт втечі з аеропорту "Бориспіль" ізраїльського наркоторговця Амоса Дов Сільвера. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Зазначається, що співробітники служби, які відповідали за екстрадицію, відсторонені від своїх посад на час службового розслідування і зараз дають свідчення.

"Представники СБУ, які безпосередньо брали участь у процедурі екстрадиції, поки надають пояснення Управлінню внутрішньої безпеки СБ України", - йдеться в повідомленні.

В СБУ додали, що підрозділи української спецслужби на даний момент розшукують наркоторговця.

Нагадаємо, ізраїльські ЗМІ повідомили про втечу Амоса Дов Сільвера в п'ятницю вранці.

За версією ізраїльської сторони, він втік від поліції в аеропорту "Бориспіль" під час його депортації з України. Після проходження паспортного контролю з Сільвера зняли електронний браслет, після чого наркоторговець зайшов в дьюті фрі і зник.

Пізніше українська Держприкордонслужба цю інформацію спростувала, заявивши, що він не перетинав кордон.

Амос Дов Сільвер є засновником онлайн-мережі "Telegrass", через яку він розповсюджував марихуану. Навесні 2019 року він був затриманий у Києві та перебував під арештом до липня.