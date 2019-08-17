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СБУ затримала наркоторговця-втікача Сільвера

Новини » Надзвичайні події    17.08.2019 - 09:53
СБУ затримала наркоторговця-втікача Сільвера
Фото: Амос Дов Сільвер (сторінка в Facebook)

Співробітники спецслужби затримали Сільвера в одній з областей України

Служба безпеки України повідомила про затримання ізраїльського наркоторговця Амоса Дов Сільвера, який напередодні втік незадовго до екстрадиції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку СБУ в Facebook.

Як повідомили в спецслужбі, втікача було виявлено та затримано в одній з областей України. Найближчим часом Сільвера екстрадують до Ізраїлю.

"У результаті вжитих невідкладних оперативних заходів Служба безпеки України затримала громадянина Ізраїлю Амоса Дов Сільвера в одній з областей нашої країни. Найближчим часом він буде екстрадований, відповідно до чинного законодавства", - йдеться в заяві.

Крім того, правоохоронці затримали трьох співробітників СБУ, яких підозрюють в причетності до втечі ізраїльського наркоторговця з аеропорту "Бориспіль" напередодні екстрадиції.

"За сприяння Служби, Державним бюро розслідувань, під процесуальним керівництвом військової прокуратури затримано трьох співробітників СБУ, які підозрюються у допомозі втечі Сільвера з аеропорту "Бориспіль" під час екстрадиціїних заходів", - зазначили у відомстві.

СБУ затримала наркоторговця-втікача Сільвера

Нагадаємо, у п'ятницю, 16 серпня, ізраїльські ЗМІ повідомили про втечу Амоса Дов Сільвера. Повідомлялося, що Сільвер втік від українських правоохоронців в аеропорту "Бориспіль", де мала 15 серпня відбутися його екстрадиція до Ізраїлю.

Пізніше в СБУ підтвердили зникнення наркоторговця під час екстрадиції до Ізраїлю. У спецслужбі заявили, що відповідальних за це співробітників відсторонять від служби і проведуть службове розслідування.

Крім того, за фактом втечі наркоторговця Сільвера столичною прокуратурою було відкрите кримінальне провадження. Кримінальну справу було зареєстровано за ч. 1 ст. 393 (втеча з місця позбавлення волі або з-під варти) Кримінального кодексу України.

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