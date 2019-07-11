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Партію віце-прем’єра Італії звинуватили у переговорах про фінансування з Кремлем

Новини » Політика    11.07.2019 - 05:27
Партію віце-прем’єра Італії звинуватили у переговорах про фінансування з Кремлем
Фото: Маттео Сальвіні (facebook.com)

Віце-прем’єр Сальвіні відкидає звинувачення та має намір судитися

Політики з ультраправої партії "Ліга Півночі" віце-прем’єра Італії Маттео Сальвіні вели переговори про фінансування з представниками Кремля та планували отримати близько 65 мільйонів доларів від поставок нафти. Про це свідчить аудіозапис зустрічі італійців з росіянами в Москві, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Buzzfeed.

Згідно з інформацією видання, під час візиту в Москву Маттео Сальвіні в жовтні 2018 року його помічник Джанлука Савойні організував зустріч із неназваними високопоставленими чиновниками Кремля, на якій італійці намагалися домовитися про постачання російської нафти протягом одного року вартістю 1,5 мільярда доларів, чотири відсотки від яких нібито мала отримати "Ліга Півночі".

Водночас самого Сальвіні на цій зустрічі не було і він заперечує отримання грошей від російських інвесторів.

"Я судився в минулому і зроблю це знову сьогодні, завтра і післязавтра. Ніколи не брав жодного рубля, євро, долара чи літра горілки в Росії", - запевняє італійський віце-прем’єр.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте після зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним у Римі заявив, що Італія працює над скасуванням санкцій Євросоюзу проти Росії, та що відносини між країнами у "чудовому стані".

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