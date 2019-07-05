Конте: Італія працює над скасуванням санкцій ЄС проти Росії

Фото: Джузеппе Конте (quirinale.it)

За словами Конте, між РФ та Італією відносини у "чудовому стані"

Італія працює над скасуванням санкцій ЄС проти Росії. Про це заявив прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте після зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним у Римі, повідомляє ANSA.

За його словами, між РФ та Італією відносини у "чудовому стані".

"Ми вважаємо, що санкції є тимчасовим заходом. І Італія працює над створенням умов для подолання цього стану відносин між ЄС та Росією, який є поганим і для ЄС, і для Росії", - сказав Конте.

Також вони говорили про війну на Донбасі. Під час зустрічі Путін сказав, що уся відповідальність за вирішення конфлікту лежить ніби-то на Україні. Цю заяву Конте м’яко заперечив.

"Коли президент Путін, мій друг Владімір, каже, що не все залежить від Росії, він надто скромний. Правда в тому, що Росія може зіграти важливу роль у вирішенні цієї суперечки", - сказав він.

Нагадаємо, минулого місяця у зв'язку із недотриманням умов мінських угод на Донбасі Європейський союз вирішив продовжити ще на пів року секторальні економічні санкції проти Росії. Зняття цих санкцій можливе тільки у випадку повного виконання мінських домовленостей.