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Прокладають дорогу до нового насильства. В Естонії розкритикували дзвінок Шольца і Макрона до Путіна

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Таллінн, Неділя 29 травня 2022 13:36
Прокладають дорогу до нового насильства. В Естонії розкритикували дзвінок Шольца і Макрона до Путіна Фото: Олаф Шольц і Володимир Путін (колаж РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц своїми дзвінками керівнику Кремля Володимиру Путіну прокладають дорогу до нового насильства Росії.

Про це заявив голова комісії у закордонних справах парламенту Естонії Марко Міхкельсон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

"Неймовірно, як нинішні лідери Франції та Німеччини мимоволі прокладають шлях новому російському насильству. 80-хвилинна бесіда Макрона і Шольца з Путіним неминуче штовхає до перефразування самого Макрона - мова не йде про "смерть мозку" (по НАТО - ред.)", - заявив він.

Міхкельсон підкреслив, що постійна легітимізація того, хто розв'язав війну і відповідає за злочини, є загрозою для всього союзного простору.

"Як же Париж і Берлін нічого не навчилися з минулого? Навіщо шукати приводи для затягування військової допомоги Україні, і чому вважають, що путінська Росія, яка веде війну на знищення проти одного з великих народів Європи, стримається будь-яких обіцянок?",- заявив політик.

Він заявив, що якщо Макрона і Шольца турбує продовольча криза в Африці та інших регіонах через блокаду українських портів, то їм необхідно створити гуманітарний конвой в Чорному морі і сприяти проходу торгових кораблів України.

За оцінкою естонського політика, необхідно допомогти Україні вистояти проти агресії і перемогти Росію, яка намагається змінити світовий порядок.

"Макрон і Шольц могли б повісити трубку і скоріше з'їздити в Україну. Сподіваюся, що дивні дії Макрона і Шольца не викликані страхом втратити вплив в демократичній Європі, в яку в разі переможної війни обов'язково увійшла б Україна, а в перспективі і Молдова, і Грузія, А Білорусь звільнилася б від фактичної російської окупації. А Європа в цілому звільнилася б від російської екзистенціальної загрози принаймні на час", - додав політик.

Нагадаємо, напередодні Путін пригрозив Макрону і Шольцу посиленням гуманітарної кризи в Україні через постачання зброї ЗСУ.

У свою чергу Шольц і Макрон закликали Путіна до прямих переговорів з президентом України Володимиром Зеленським.

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Війна Росії проти України Естонія Олаф Шольц Еммануель Макрон
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