ru ua
Вс, 29 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Прокладывают дорогу к новому насилию. В Эстонии раскритиковали звонок Шольца и Макрона к Путину

Новина українською →
Таллинн, Воскресенье 29 мая 2022 13:36
Прокладывают дорогу к новому насилию. В Эстонии раскритиковали звонок Шольца и Макрона к Путину Фото: Олаф Шольц и Владимир Путин (коллаж РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц своими звонками руководителю Кремля Владимиру Путину прокладывают дорогу к новому насилию России.

Об этом заявил глава комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

"Невероятно, как нынешние лидеры Франции и Германии невольно прокладывают путь новому российскому насилию. 80-минутная беседа Макрона и Шольца с Путиным неизбежно толкает к перефразированию самого Макрона - речь не идет о "смерти мозга" (по НАТО - ред.)", - заявил он.

МИхкельсон подчеркнул, что постоянная легитимизация того, кто развязал войну и отвечает за преступления, является угрозой для всего союзного пространства.

"Как же Париж и Берлин ничего не научились из прошлого? Зачем искать поводы для затягивания военной помощи Украине, и почему считают, что путинская Россия, ведущая войну на уничтожение против одного из великих народов Европы, сдержится каких-либо обещаний?", - заявил политик.

Он заявил, что если Макрона и Шольца беспокоит продовольственный кризис в Африке и других регионах из-за блокады украинских портов, то им необходимо создать гуманитарный конвой в Черном море и содействовать проходу торговых кораблей Украины.

По оценке эстонского политика, необходимо помочь Украине выстоять против агрессии и победить Россию, которая пытается изменить мировой порядок.

"Макрон и Шольц могли бы повесить трубку и поскорее съездить в Украину. Надеюсь, что странные действия Макрона и Шольца не вызваны страхом потерять влияние в демократической Европе, в которую в случае победной войны обязательно вошла бы Украина, а в перспективе и Молдова, и Грузия, а Беларусь освободилась бы от фактической российской оккупации. А Европа в целом освободилась бы от российской экзистенциальной угрозы по крайней мере на время", - добавил политик.

Напомним, накануне Путин пригрозил Макрону и Шольцу усилением гуманитарного кризиса в Украине из-за поставок оружия ВСУ.

В свою очередь Шольц и Макрон призвали Путина к прямым переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Эстония Олаф Шольц Эммануэль Макрон
NEWS
В Украине появится государственная сеть АЗС: что известно
В Украине появится государственная сеть АЗС: что известно
DAILY
"Броня" победы. Какие танки, БТРы и другая бронетехника нужны Украине от Запада
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина "Броня" победы. Какие танки, БТРы и другая бронетехника нужны Украине от Запада