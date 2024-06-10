До прохождения ВВК или после? Когда нужно подавать документы на отсрочку

Как было раньше

По словам юриста, до 18 мая 2024 года в Украине существовала разная практика - граждане подавали документы для предоставления отсрочки от мобилизации как до прохождения процедуры военно-врачебной комиссии (ВВК), так и после.

Однако после принятия постановления Кабинета министров Украины №560 "Об утверждении Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период" все изменилось.

Как стало теперь

Теперь военнообязанные граждане, обратившиеся к территориальным центрам комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) с письменным заявлением о получении отсрочки от мобилизации - до принятия решения соответствующей комиссией - не должны направляться на прохождение медицинского осмотра для определения факта их пригодности к несению военной службы в рядах Вооруженных сил Украины.

"Если военнообязанному гражданину будет отказано в предоставлении отсрочки, то только тогда он должен направляться на ВВК", - подчеркнула Скумадчук.

Военнообязанные граждане, срок действия отсрочки от призыва которых во время проведения мобилизационных мероприятий на период военного положения не истек, также не направляются на ВВК.

Исключение составляют военнообязанные граждане, изъявившие желание проходить военную службу в рядах ВСУ по контракту.

Кто решает вопрос об отсрочке

Заявления военнообязанных лиц о предоставлении отсрочки рассматривает специальная комиссия при районных (городских) ТЦК и СП.

Председатель комиссии - руководитель районного (городского) ТЦК (или обособленного отдела), в то время как членами комиссии являются представители аппарата, структурных подразделений (образования и науки, здравоохранения, социальной защиты населения, службы по делам детей, центра предоставления административных услуг) районной, городской госадминистрации (военной администрации).

Эта комиссия проверяет основания для предоставления отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации и принимает соответствующее решение.