Мобилизация в Украине. На каких основаниях можно получить отсрочку во время войны

Мобилизация в Украине набирает обороты, однако не все военнообязанные граждане знают, имеют ли право на отсрочку.

РБК-Украина рассказывает, имеют ли украинцы право на отсрочку от мобилизации и от чего это зависит.

Имеют ли украинцы право на отсрочку от мобилизации

Нормативно-правовым актом, регулирующим вопрос мобилизации или оснований для отсрочки от призыва во время мобилизации, является закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Согласно этому документу, военнообязанные мужчины могут получить официальную законную отсрочку от мобилизации.

"Если у вас есть основания для отсрочки, однозначно следует ее оформлять и заходить в официальную правовую плоскость. Ведь из своей практики я вижу, что не все, у кого есть отсрочка, пользуются этим. Хотя имеют такое законное право", - отметила в комментарии РБК-Украина адвокат "Riyako & Partners" Екатерина Анищенко.

По ее словам, на сегодняшний день это единственный законный способ избежать тех или иных последствий.

"А последствия будут, и не стоит ждать, что это вас обойдет. Я еще с начала полномасштабной войны говорила клиентам: служить будут все. Вопрос лишь в том, где и когда", - подчеркнула эксперт.

К защите Украины должны быть готовы все (фото: Getty Images)

Ключевые основания для отсрочки от мобилизации

Категории лиц, имеющие право получить отсрочку при мобилизации, предусмотрены статьей 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Исходя из нее, не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные лица при различных жизненных обстоятельствах.

1. Забронированные на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также за предприятиями, учреждениями и организациями (в порядке, установленном Кабинетом министров), состоящими на специальном военном учете.

2. Признанные (в установленном порядке) лицами с инвалидностью или в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии (ВВК) - временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок 6-12 месяцев (с последующим прохождением ВВК).

3. Женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет (кроме тех, кто имеет задолженность по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца).

4. Женщины и мужчины, имеющие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет, если второй родитель такого ребенка (детей) умер, лишен родительских прав, признан пропавшим без вести или безвестно отсутствующим, объявлен умершим, отбывает наказание в местах лишения свободы, а также когда лицо самостоятельно воспитывает и содержит ребенка по решению суда или запись об отце такого ребенка в Книге регистрации рождений осуществлена на основании части первой статьи 135 Семейного кодекса Украины.

5. Женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет.

Множество украинских детей ждут своих родителей с победой (фото: Getty Images)

6. Женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка, у которого:

тяжелые перинатальные поражения нервной системы

тяжелые врожденные пороки развития

редкие орфанные заболевания

онкологические, онкогематологические заболевания

детский церебральный паралич

тяжелые психические расстройства

сахарный диабет I типа (инсулинозависимый)

острые или хронические заболевания почек IV степени

Женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка, который:

получил тяжелую травму

требует трансплантации органа

нуждается в паллиативной помощи

Важно, что все это должно быть подтверждено документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения в порядке и по форме, установленным центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализующей государственную политику в сфере здравоохранения.

7. Женщины и мужчины, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы.

8. Усыновители, на содержании которых находится ребенок (дети), который (которые) до момента усыновления был (были) ребенком-сиротой (детьми-сиротами) или ребенком (детями), лишенным (лишенными) родительской опеки (возрастом до 18 лет) .

Опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, патронатные воспитатели, на содержании которых находится ребенок-сирота (дети-сироты) или ребенок (дети), лишен (лишенные) родительской опеки (возрастом до 18 лет).

Армии нужны люди разных специальностей (фото: Getty Images)

9. Лица, занятые постоянным уходом за:

больной женой (супругом)

ребенком

своим отцом или матерью

отцом или матерью жены (супруга) - если она сама нуждается в постоянном уходе или официально не может заботиться о них (в результате смерти, пребывании в плену и т.п.) и больше никто из трудоспособных членов семьи не может обеспечить надлежащую заботу и уход.

10. Опекун лица, признанного судом недееспособным.

11. Лица, имеющие жену (супругу) из числа лиц с инвалидностью I или II группы.

12. Лица, имеющие жену (супруга) из числа лиц с инвалидностью III группы, установленной вследствие онкологического заболевания, отсутствия конечностей (конечности), кистей рук (кисти руки), стоп ног (стопы ноги), одного из четных органов, или за наличия у лица с инвалидностью III группы онкологического заболевания, психического расстройства, церебрального паралича или других паралитических синдромов.

13. Лица, имеющие одного из своих родителей с инвалидностью I или II группы или одного из родителей жены (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы (при условии отсутствия других лиц, не военнообязанных, и в соответствии с законом обязанных их содержать).

14. Члены семьи второй степени родства лица с инвалидностью I или II группы, занятые постоянным уходом за ним (не более одного и при условии отсутствия членов семьи первой степени родства или если члены семьи первой степени родства сами нуждаются в постоянном уходе по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения).

Согласно закону, в случае отсутствия членов семьи первой и второй степени родства, норма этого пункта распространяется на членов семьи третьей степени родства лица с инвалидностью I или II группы.

15. Женщины и мужчины, имеющие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет и мужа (жену), проходящего военную службу по одному из видов военной службы (определенных частью шестой статьи 2 ЗУ "О воинской обязанности и военной службе").

16. Руководители министерств и их заместители, руководители государственных органов, органов государственного управления, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины.

Украину защищают лучшие (фото: Getty Images)

17. Народные депутаты Украины, депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым.

18. Судьи, судьи Конституционного суда Украины, члены Высшего совета правосудия, члены Высшей квалификационной комиссии судей Украины, руководитель службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия, его заместитель, дисциплинарные инспекторы Высшего совета правосудия.

19. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека.

20. Председатель и другие члены Счетной палаты.

21. Работники органов военного управления (органов управления), воинских частей (подразделений) Министерства обороны Украины, Вооруженных сил, Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы специальной связи и защиты информации, Службы безопасности, Службы внешней разведки, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, управления государственной охраны, аппарата Министерства внутренних дел и эксперты учреждений экспертной службы Министерства внутренних дел.

22. Дипломатические служащие, занимающие дипломатические должности, Министерства иностранных дел, а также лица, имеющие дипломатический ранг Чрезвычайный и Полномочный посол.

23. Государственные служащие, которые готовят итоги к проектам нормативно-правовых актов, проводят их профессиональную, научную, юридическую экспертизу и/или экспертизу принятых нормативно-правовых актов, государственные служащие, непосредственно выполняющие функции по обеспечению кибербезопасности, киберзащиты и безопасности информационных технологий, работы по разработке программного обеспечения, администрированию баз данных, внедрению и поддержке новейших информационно-коммуникационных технологий в органах, обеспечивающих деятельность президента Украины, ВРУ и Кабмина.

Каждый защищает Родину по-своему (фото: Getty Images)

Другие основания для отсрочки от мобилизации

Согласно закону, не подлежат также призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные: