Могут ли вручать повестки тем, у кого есть бронь и что делать в таких случаях

Повестки в Украине во время мобилизации могут вручить любому, если это человеку военнообязанного возраста. Иногда бывает и так, что такой документ получают забронированные сотрудники предприятий критической инфраструктуры.

Что делать, если вручили повестку мужчине с уже имеющимся бронированием, в комментарии РБК-Украина рассказывают юристы.

Есть бронирование, но вручают повестку: что делать

Во время войны довольно часто представители ТЦК и СП бесконтрольно посылают повестки – даже тем, кто уже имеет бронь. Это происходит из-за плохой координации действий, которая в основном связана с проблемами актуализации данных, считает юрист практики военного права ЮК "Приходько и партнеры" Михаил Лобунько.

Это приводит к тому, что могут поступать повестки, даже несмотря на то, что эти люди уже забронированы и состоят на специальном военном учете.

"Но все равно после получения повестки теми, у кого есть отсрочка от мобилизации в виде бронирования, нужно явиться в ТЦК и СП и предоставить доказательства брони. При этом ТЦК и СП могут попросить пройти ВЛК и обновить ваши данные – это полностью законно", – говорит юрист.

Обратите внимание. Данные в ТЦК обновить нужно, но мобилизовать человека, у которого есть бронирование, без его доброй воли и его личного желания не могут.

Что нужно знать тем, кто получает бронь впервые

Сейчас тем, кто получает бронь впервые или повторно, нужно пройти военно-врачебную комиссию, говорит адвокат юридической компании "Riyako&Partners" Катерина Анищенко.

"Но здесь нужно обратить внимание на то, что после прохождения ВЛК военкоматы могут вручить такому человеку повестку. Даже если предприятие критической инфраструктуры, где работает человек, направило письмо с просьбой дать ему бронирование. К сожалению, судебная практика сейчас говорит о том, что даже когда готовится бронирование, то приказ на мобилизацию этого человека все равно будет законным и обратного действия не имеет", – обращает внимание адвокат.