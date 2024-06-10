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До проходження ВЛК чи після? Коли потрібно подавати документи на відстрочку

Відстрочку від мобілізації можуть отримати не всі (фото: armyinform.com.ua)
Автор: Ірина Костенко

Коли саме українцям потрібно подавати документи на відстрочку від мобілізації під час війни, особливо на тлі набуття чинності закону про мобілізацію, знають не всі.

РБК-Україна поспілкувалось із молодшим юристом практики військового права ЮК "Приходько та партнери" Діаною Скумадчук та розповідає, що відомо з цього приводу.

Як було раніше

За словами юриста, до 18 травня 2024 року в Україні існувала різна практика - громадяни подавали документи для надання відстрочки від мобілізації як до проходження процедури військово-лікарської комісії (ВЛК), так і після.

Проте після схвалення постанови Кабінету міністрів Україн №560 "Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період" все змінилось.

Як стало тепер

Відтепер військовозобов'язані громадяни, які звернулись до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) із письмовою заявою про отримання відстрочки від мобілізації - до ухвалення рішення відповідною комісією - не повинні направлятися на проходження медичного огляду для визначення факту їх придатності до несення військової служби в лавах Збройних сил України.

"Якщо військовозобов'язаному громадянину буде відмовлено у наданні відстрочки, то тільки тоді він повинен направлятися на ВЛК", - наголосила Скумадчук.

Військовозобов'язані громадяни, термін дії відстрочки від призову яких під час проведення мобілізаційних заходів на період воєнного стану не закінчився, також не направляються на ВЛК.

Виняток становлять військовозобов'язані громадяни, які виявили бажання проходити військову службу в лавах ЗСУ за контрактом.

Хто вирішує питання щодо відстрочки

Заяви військовозобов'язаних осіб щодо надання відстрочки розглядає спеціальна комісія при районних (міських) ТЦК та СП.

Голова комісії - керівник районного (міського) ТЦК (чи відокремленого відділу), тоді як членами комісії є представники апарату, структурних підрозділів (освіти та науки, охорони здоров'я, соціального захисту населення, служби у справах дітей, центру надання адміністративних послуг) районної, міської держадміністрації (військової адміністрації).

Ця комісія перевіряє підстави щодо надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації та затверджує відповідне рішення.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, на яких підставах можна отримати відстрочку під час війни.

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