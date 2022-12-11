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Существенные ограничения этой зимой: Шмыгаль оценил состояние энергосистемы в Украине

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Воскресенье 11 декабря 2022 16:56
Существенные ограничения этой зимой: Шмыгаль оценил состояние энергосистемы в Украине Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине в результате российских массированных ударов повреждено 40% объектов высоковольтной сети. Украинцам следует готовиться к существенным ограничениям этой зимой.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Как отметил Шмыгаль, дефицит мощности в Украине остается существенным.

"После восьми волн ракетных атак в стране повреждены все тепловые и гидроэлектростанции, в разной степени повреждены 40% объектов высоковольтной сети. Каждый из нас должен осознать, что нынешнюю зиму мы будем проходить с существенными ограничениями потребления электроэнергии", - написал премьер-министр.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент Украины Владимир Зеленский назвал регионы с самым большим дефицитом электроэнергии.

Также недавно Шмыгаль рассказал о том, как мир помогает нашей стране выстоять этой зимой на фоне российской агрессии.

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