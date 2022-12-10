ua ru
Сб, 10 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский назвал регионы с наибольшим дефицитом электроэнергии

Новина українською →
Киев, Суббота 10 декабря 2022 22:24
Зеленский назвал регионы с наибольшим дефицитом электроэнергии Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Наибольший дефицит электроэнергии наблюдается в Киеве и восьми регионах, среди которых Львовская, Киевская, Тернопольская и другие области.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.

"В разных областях продолжаются как аварийные, так и стабилизационные отключения. Энергосистема сейчас, мягко говоря, очень далека от нормального состояния: в системе сохраняется значительный дефицит. Вот поэтому есть графики отключений. Больше всего – во Львовской, Винницкой, Киевской, Тернопольской, Сумской, Закарпатской, Житомирской и Хмельницкой областях и в Киеве", - отметил Зеленский.

По его словам, если даже нет массированных ракетных ударов, это не значит, что нет проблем. Почти каждый день в разных регионах есть обстрелы, есть ракетные атаки, атаки дронами. Почти каждый день попадают в энергообъекты. Из-за потерь в системе приходится сбавлять лимиты всем в системе.

"Очень тяжело дается и восстановление. Но энергетики и коммунальщики делают действительно героические вещи, за недели восстанавливая то, что вообще-то требовало бы месяцев работы", - подчеркнул президент Украины.

Напомним, российские войска в ночь на 10 декабря атаковали Одесскую область дронами-камикадзе. Враг ударил по объектам энергетики.

Из-за масштаба разрушений в Одессе отключены от электроэнергии все потребители, кроме критической инфраструктуры.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Электроэнергия Вторжение России в Украину
NEWS
Минус РСЗО, танки и 370 оккупантов: Генштаб назвал новые потери РФ
Минус РСЗО, танки и 370 оккупантов: Генштаб назвал новые потери РФ
DAILY
Дом до победы. Как работает модульный городок Ирпеня и о чем мечтают его жители
Катерина Гончарова, Виталий Носач Дом до победы. Как работает модульный городок Ирпеня и о чем мечтают его жители