Зеленский назвал регионы с наибольшим дефицитом электроэнергии

Наибольший дефицит электроэнергии наблюдается в Киеве и восьми регионах, среди которых Львовская, Киевская, Тернопольская и другие области.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение .

"В разных областях продолжаются как аварийные, так и стабилизационные отключения. Энергосистема сейчас, мягко говоря, очень далека от нормального состояния: в системе сохраняется значительный дефицит. Вот поэтому есть графики отключений. Больше всего – во Львовской, Винницкой, Киевской, Тернопольской, Сумской, Закарпатской, Житомирской и Хмельницкой областях и в Киеве", - отметил Зеленский.

По его словам, если даже нет массированных ракетных ударов, это не значит, что нет проблем. Почти каждый день в разных регионах есть обстрелы, есть ракетные атаки, атаки дронами. Почти каждый день попадают в энергообъекты. Из-за потерь в системе приходится сбавлять лимиты всем в системе.

"Очень тяжело дается и восстановление. Но энергетики и коммунальщики делают действительно героические вещи, за недели восстанавливая то, что вообще-то требовало бы месяцев работы", - подчеркнул президент Украины.